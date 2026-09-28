Almería cada vez más destino LGTBIQ+

El Ayuntamiento de Níjar aprueba formalmente la declaración del municipio como destino turístico ‘gay friendly’, tras la moción impulsada por la asociación Almería Diversidad

Vera fue la avanzadilla y tras él vinieron más localidades y otras mantienen contactos

La provincia de Almería se muestra al mundo también como un destino acogedor y amable para el colectivo LGTBIQ+. Los municipios que han decidido incorporar esta marca vacacional y de ocio están sobre todo situados al Levante; mientras, el Poniente no 'sale del armario turístico'; tampoco los pueblos del interior.

Fitur ha sido un gran escaparate para este segmento en las últimas ediciones. Con anterioridad a Níjar, fue Mojácar quien se significó anunciando que se incorporaba a Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD).

Hay quien ha sabido ver el nicho de mercado que supone este colectivo en atención a su orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal. Otros lo están estudiando, o no.

La asociación Red Estatal de Municipios Orgullosos, ha mantenido contactos con algunos ayuntamiento almerienes, pero de momento no han cuajado.

España lidera esta porción de la oferta turítica en la Unión Europea atrayendo más de 6.000 millones de euros al año y que gasta de media un 33% más al día que el público tradicional, sumando entre cuatro y seis escapadas anuales y convirtiéndose en una alternativa para romper la estacionalidad en la provincia de Almería.

Además, 1 de octubre Día de Los Pueblos Más Bonitos de España; 11 de octubre Jornada de Recuperación de Tareas y Oficios Antiguos en Terque;....

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros pone razones a tus deseos de viajar en cercanía