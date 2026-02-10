Almería aprueba su Estrategia de Turismo Inteligente para transformar el modelo turístico

El Ayuntamiento de Almería ha dado luz verde en sesión plenaria a la Estrategia de Turismo Inteligente de Almería (ETIA), un plan estratégico llamado a transformar de forma profunda la manera en la que la ciudad concibe, gestiona y proyecta su actividad turística. La propuesta ha salido adelante con el respaldo del Grupo Municipal Popular, mientras que PSOE, Vox y Podemos-IU-Los Verdes por Almería han optado por la abstención.

La concejala de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, Amalia Martín, ha sido la encargada de defender la iniciativa, destacando que supone una apuesta clara por un modelo turístico más innovador, sostenible y orientado a las personas, adaptado a los retos actuales y futuros del sector.

La ETIA se integra dentro del modelo de Destino Turístico Inteligente, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR, y da cumplimiento al compromiso adquirido por el Consistorio tras su incorporación, en diciembre de 2023, a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Este enfoque apuesta por una gestión avanzada del turismo basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la tecnología, la innovación y el uso eficiente de los datos.

Durante el debate, Martín ha explicado que el diagnóstico DTI realizado en 2023 evidenció tanto el notable potencial turístico de la capital como la conveniencia de dotar a las iniciativas ya existentes de un marco estratégico común que permita coordinar, priorizar y ordenar las actuaciones, reforzando especialmente la innovación y la gestión del dato.

El documento aprobado mantiene una estrecha coherencia con la Agenda Urbana Almería 2030, asegurando que el desarrollo turístico se alinee con el modelo de ciudad sostenible, equilibrada y competitiva que persigue el Ayuntamiento.

La gobernanza se erige como uno de los ejes centrales de la Estrategia, con una estructura definida y liderada por el Área de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, y el respaldo técnico de la empresa municipal Almería 2030. Además, se refuerza el Grupo Técnico de Trabajo DTI y se impulsa la creación de un Consejo Asesor DTI, concebido como un espacio de participación en el que estarán representados la Universidad de Almería, el tejido empresarial, las asociaciones sectoriales y la ciudadanía.

La Estrategia se articula en cinco líneas estratégicas: la gobernanza y la organización del ecosistema digital; el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y la generación de datos; la inteligencia turística y la explotación de la información; la mejora de la experiencia del visitante; y la formación y sensibilización digital. Estas áreas configuran una hoja de ruta orientada tanto a la captación de financiación como a la ejecución de proyectos y la evaluación de resultados.

La concejala ha subrayado que con esta aprobación no solo se avala un documento técnico, sino una decisión de calado sobre el modelo turístico y de ciudad que Almería quiere consolidar, resaltando que la ETIA facilitará una mejor coordinación interna, un aprovechamiento más eficaz de los fondos europeos y una experiencia turística de mayor calidad para visitantes y residentes.

Con este paso, Almería refuerza su posicionamiento como Destino Turístico Inteligente y avanza hacia un turismo más moderno, innovador y sostenible, sustentado en la gestión de datos y orientado a impulsar la competitividad, el empleo, la economía local y la calidad de vida en la ciudad.