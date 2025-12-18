Alcudia de Monteagud estrena tienda municipal en el bar ‘El Mirador de las Estrellas’

Alcudia de Monteagud cuenta desde este martes con una tienda municipal integrada en el bar ‘El Mirador de las Estrellas’, situado a la entrada del municipio. El nuevo servicio evita desplazamientos a otros pueblos para adquirir productos de primera necesidad y mejora el día a día de los vecinos, además de ofrecer un recurso más a quienes visitan la localidad.

La tienda se ha habilitado en el interior del bar, que ya funcionaba como espacio social del pueblo, y amplía su oferta con alimentos y artículos básicos para el hogar. De este modo, el establecimiento se consolida como un punto clave de convivencia y servicios en un municipio de poco más de un centenar de habitantes.

La apertura ha contado con la presencia del alcalde de Alcudia de Monteagud, Juan Manuel Sánchez, junto a representantes institucionales y vecinos del municipio. El regente del establecimiento, Ana María Ramos, continúa así al frente de un proyecto que mantiene activo un servicio esencial en el entorno rural.

Desde el Ayuntamiento se destaca la importancia de iniciativas de este tipo para facilitar la vida cotidiana, apoyar el emprendimiento local y contribuir a fijar población en los municipios más pequeños de la provincia de Almería.

La tienda-bar ‘El Mirador de las Estrellas’ se suma a otros servicios básicos impulsados en Alcudia de Monteagud en los últimos años y refuerza su papel como lugar de encuentro y referencia social para el pueblo.