Aflora la '5ª Alcudia en Flor'

Alcudia de Monteagud hace de la observación de las flores una experiencia muy saludable para vecinos y visitantes.

Mirar y cultivar flores ofrece beneficios inmediatos para la salud mental y emocional. Entre ellos la reducción del estrés, la ansiedad y la fatiga, o la mejora del estado de ánimo, entre otros efectos positivos. Sus colores, formas y aromas estimulan el cerebro fomentando la relajación, la creatividad y la productividad.

Pues bien, en algunos pueblos han decidido poner en práctica esta suerte de medicina psicológica asociada a las plantas en espacios urbanos.

Calles con encanto como las que se pueden disfrutar en Alcudia de Monteagud. Especialmente los días viernes 29 y sábado 30 de este mes de mayo.

Además, Ruta Teatralizada 'Roquetas de Siempre',...

De lunes a viernes a las 12,50 h turismo en colores con Pepe Ballesteros