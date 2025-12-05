Accidente de madrugada de Aridane sacude a la UD Almería

El central de la UD Almería, Aridane, sufrió esta madrugada un accidente de tráfico a la salida de un local de la capital almeriense. Según las primeras informaciones, el futbolista colisionó con varios vehículos mientras se dirigía a su domicilio, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Local. Los agentes levantaron el atestado correspondiente y comenzaron las diligencias habituales para esclarecer lo ocurrido.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales y el incidente se ha saldado únicamente con desperfectos materiales en los coches implicados. Aridane no fue detenido en ningún momento, pasó la noche en su domicilio y esta misma mañana participó con normalidad en la sesión de entrenamiento del equipo. Como marca el procedimiento, el jugador será citado próximamente en los juzgados para responder por los hechos ante la autoridad judicial.

Por ahora, la UD Almería no ha emitido un comunicado oficial, aunque el club ya ha sido informado de la situación a través de uno de sus abogados. El entrenador, Rubi, también tiene conocimiento del accidente y se espera que esta tarde, cuando se haga pública la convocatoria, se determine si el central formará parte del viaje a Andorra. Su presencia o ausencia en la lista podría aportar pistas sobre cómo afrontará la entidad este episodio.