Abre sus puertas el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' de Torrecárdenas

El nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento 'Bahía de Almería' del Hospital Universitario Torrecárdenas inicia su actividad con la puesta en marcha de las primeras seis consultas de Neumología en el marco de un plan progresivo que prevé la plena operatividad de espacio hospitalario a principios de 2026. Después de tres años de obras, el nuevo centro que aúna las especialidades médicas abre por fin sus puertas a los servicios de consultas externas aunque también concentra en sus instalaciones el Hospital de Día Médico y el Hospital de Día Oncológico, así como el servicio de Diagnóstico por Imagen, que se pondrá en marcha próximamente junto con Rayos.

A destacar que el centro de diagnóstico y tratamiento cuenta con 133 consultas, mientras que el Hospital de Día Médico está equipado con 24 sillones y cinco camas. Asimismo, el Hospital de Día Oncológico se ha dotado con 26 sillones y tres camas. El espacio incluye dos salas de Rayos X convencional, dos salas de Ecografía, un TAC y una Resonancia Magnética. De igual modo, el centro ambulatorio dará cabida a las especialidades de Neurología, Infecciosos, Rehabilitación, Tomografía, Resonancia, Ecografía, Rayos, Digestivo, Traumatología, Oncología, Otorrino, Anestesia, Urología, Medicina Interna, Reumatología, Hematología, Dermatología o Cirugía Vascular, entre otras.

La puesta en marcha de este nuevo equipamiento conlleva además la reestructuración de todos los circuitos de consultas externas del hospital, lo que permitirá liberar espacios del edificio central de cara a mejorar la hospitalización de pacientes. En este sentido, cabe recordar que la Junta ultimaba la puesta a punto del inmueble en el que se han invertido 22,6 millones de euros mediante la contratación del mobiliario general y específico de este edificio de consultas externas, a lo que se dedicaron otros 2,8 millones de euros. En total, y tras las modificaciones del proyecto inicial, la nueva dotación de Torrecárdenas, que conecta con el edificio general y el Hospital Materno-Infantil, distribuye sus nuevos equipamientos en un total de seis plantas sobre la rasante del suelo. La actuación está cofinanciada con fondos Next Generation y fondos Feder.