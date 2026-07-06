Los 72 grafitis históricos de los Refugios de Almería comienzan su restauración para frenar su deterioro

Los 72 grafitis conservados en el interior de los Refugios de la Guerra Civil de Almería ya han comenzado a ser objeto de un proceso de conservación y restauración con el objetivo de detener su deterioro y garantizar su preservación para las próximas generaciones.

La primera fase de la intervención estará centrada en el estudio previo y la recopilación de documentación histórica, una actuación considerada clave antes de acometer la restauración definitiva. Los trabajos fueron adjudicados por el Ayuntamiento de Almería a la empresa Jarquil por un importe cercano a los 18.000 euros.

Durante esta etapa, los técnicos analizarán el estado de conservación de los muros mediante pruebas de limpieza, test de solubilidad, catas estratigráficas y estudios fotográficos de alta precisión, que incluirán macrofotografía, imágenes con infrarrojos y fotografía aérea rasante. Además, se elaborará una nueva planimetría para localizar con exactitud cada uno de los grafitis.

Las inscripciones, realizadas durante la Guerra Civil, incluyen nombres, fechas, dibujos, símbolos y consignas políticas como "Viva la República", "Viva la FAI" o "UHP", además de representaciones de aviones, una hoz y un martillo, peces, molinos o flechas que indicaban las salidas del refugio.

Los Refugios siguen en obras

Estos trabajos coinciden con la reforma integral que se está llevando a cabo en los Refugios, cerrados al público desde hace más de un año. El Ayuntamiento ha sacado recientemente a licitación nuevas actuaciones por 382.800 euros para mejorar la accesibilidad, la ventilación, el alumbrado, la protección contra incendios, la red wifi y distintos elementos de las galerías.

El objetivo del Consistorio es reabrir este espacio histórico una vez concluyan las obras y la nueva musealización.

Una visita con realidad virtual

Entre las novedades que incorporarán los Refugios destaca una experiencia inmersiva mediante gafas de realidad virtual. Los visitantes podrán revivir durante unos minutos cómo se vivían los bombardeos sobre la ciudad, desde el sonido de las sirenas y la llegada de los aviones hasta la entrada de la población en los refugios y el desarrollo de los ataques aéreos.