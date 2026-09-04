CSIF denuncia la pérdida de unos 200 trabajadores de Correos en Almería

CSIF Almería ha denunciado este jueves la falta de personal y la precariedad laboral en Correos durante una concentración ante la Oficina Principal de Almería. El sindicato reclama a la empresa pública que retome las negociaciones y cumpla el Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024.

Según CSIF, la plantilla de Correos en la provincia ha pasado de unos 700 trabajadores a alrededor de 500 en los últimos tres años. La organización denuncia además que algunos centros han funcionado este verano con solo el 30% del personal, provocando una importante sobrecarga de trabajo. Como ejemplo, señala la Unidad de Reparto UR1 de Almería, donde asegura que dos trabajadores han llegado a cubrir cinco secciones.

El sindicato reclama también medidas como la jornada de 35 horas, la transformación de contratos parciales en completos y el desarrollo de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, cuya edad media supera los 52 años. CSIF continuará con las movilizaciones el 17 de septiembre y el 30 de septiembre, con una concentración prevista en Madrid.