Desert Springs Resort acoge una jornada de ronqueo, una de las experiencias gastronómicas más especiales

El próximo 5 de junio, Desert Springs Resort, acoge una experiencia muy especial: el ronqueo del atún rojo de almadraba. La tradición, la técnica y la creatividad se unen en esta experiencia que incluye una demostración de ronqueo en vivo, un menú de degustación exclusivo, maridaje de vinos selectos, música en vivo y un cóctel de bienvenida.

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Se trata de un momento único para ver de cerca el despiece tradicional de este producto excepcional y descubrir cada uno de sus cortes antes de disfrutarlos en un menú degustación con maridaje seleccionado. La jornada estará acompañada de música en directo y cóctel, y contará con la participación de los chefs Tony García, Sergio Rodríguez y Juanjo Mesa. En este sentido destacar que las plazas son limitadas y es necesario realizar una reserva.