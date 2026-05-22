GASTRONOMÍA Y TURISMO

Desert Springs Resort acoge una jornada de ronqueo, una de las experiencias gastronómicas más especiales

En Más de Uno Almería entrevistamos al chef Tony García y Antonio Carmona de Desert Springs Resort

Onda Cero Almería

Almería |

El próximo 5 de junio, Desert Springs Resort, acoge una experiencia muy especial: el ronqueo del atún rojo de almadraba. La tradición, la técnica y la creatividad se unen en esta experiencia que incluye una demostración de ronqueo en vivo, un menú de degustación exclusivo, maridaje de vinos selectos, música en vivo y un cóctel de bienvenida.

ONDA CERO ALMERIA
ONDA CERO ALMERIA | ONDA CERO ALMERIA

Se trata de un momento único para ver de cerca el despiece tradicional de este producto excepcional y descubrir cada uno de sus cortes antes de disfrutarlos en un menú degustación con maridaje seleccionado. La jornada estará acompañada de música en directo y cóctel, y contará con la participación de los chefs Tony García, Sergio Rodríguez y Juanjo Mesa. En este sentido destacar que las plazas son limitadas y es necesario realizar una reserva.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer