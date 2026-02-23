Cae una red que cobraba hasta 1.200 euros por empadronamientos falsos a inmigrantes en el Poniente

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que operaba en el Poniente almeriense y que ofrecía empadronamientos fraudulentos a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de cantidades que alcanzaban los 1.200 euros. La red actuaba principalmente en los municipios de El Ejido y Vícar, con el objetivo de facilitar la obtención o renovación ilícita de autorizaciones de residencia.

La denominada operación ‘Furia’ se ha saldado con la detención de siete personas, tras una investigación iniciada el pasado mes de diciembre por el Grupo de Investigación de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido. Las pesquisas comenzaron a raíz de la denuncia de un propietario de una vivienda en Vícar, quien alertó de que en su domicilio constaban empadronadas dos personas sin su consentimiento y que, además, nunca habían residido allí.

Según ha informado la Comisaría en una nota de prensa, a partir de esta denuncia los agentes lograron destapar una estructura “perfectamente organizada”, basada en un entramado que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular mediante la actuación de dos intermediarios.

Estos intermediarios ponían en contacto a las personas interesadas en obtener el empadronamiento con un facilitador principal, responsable de gestionar toda la documentación necesaria para simular la residencia en distintos inmuebles.

El principal investigado se encargaba de elaborar contratos de alquiler, autorizaciones y otros documentos empleando plantillas idénticas, en las que únicamente se modificaban los datos de propietarios y supuestos inquilinos. Para los investigadores, este procedimiento evidencia un modus operandi repetido y claramente organizado.

Además, el facilitador asesoraba a los interesados y, en algunos casos, los acompañaba a dependencias municipales para completar los trámites administrativos, pese a que los extranjeros no llegaban a residir realmente en las viviendas declaradas.

Por cada empadronamiento fraudulento, los implicados cobraban entre 800 y 1.200 euros. Durante la investigación se llevaron a cabo vigilancias presenciales, tomas de declaración y reconocimientos fotográficos, en los que varios de los ciudadanos extranjeros implicados reconocieron los hechos y la participación de la red.

Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas consideradas piezas clave de la trama: uno de los presuntos captadores, el supuesto facilitador documental y un propietario de una vivienda. Asimismo, se arrestó a cuatro ciudadanos extranjeros que habían utilizado estos empadronamientos falsos para tramitar o renovar sus permisos de residencia.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial y las diligencias practicadas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de El Ejido.

La operación ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social —a través de su Unidad de Control y Prevención del Fraude— y la Oficina de Extranjeros de Almería, una coordinación que ha sido calificada como fundamental para el esclarecimiento de los hechos.