Huércal "elige" la representación almeriense en la fase final

La 13ª edición de la Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, se ha celebrado hoy en Huércal de Almería por segundo año consecutivo. En esta localidad, y de forma conjunta con la Asociación 5 al Día, se ha destacado que el uso y, especialmente el empleo abusivo, de pantallas durante las comidas afecta a la alimentación y al desarrollo de hábitos saludables en la infancia

Y es que el hecho de comer mientras se utilizan dispositivos móviles provoca lo que los expertos denominan mindless eating o “comer sin atención”. Este hábito dificulta que el cerebro perciba las señales de hambre y saciedad, favoreciendo la ingesta inconsciente de más cantidad de alimento.

“La distracción que producen las pantallas durante las comidas impide a los niños y niñas escuchar su cuerpo y disfrutar de la experiencia alimentaria”, añade el presidente del comité científico de la Asociación 5 al Día, Manuel Moñino, que además explica que “las comidas deberían ser un momento para compartir, conversar y reconectar en familia, no para aislarse frente a un dispositivo”.

Equipos finalistas de la 13ª Copa COVAP en Huércal de Almería

El Campo Municipal de Fútbol Francisco Pomedio y el Pabellón Municipal de Deportes Paco Navarro han vuelto a recibir a más de 400 niños y niñas de 10 y 11 años, pertenecientes a 48 equipos, que han participado en 5 categorías: 16 de fútbol, 4 de baloncesto femenino, 4 de baloncesto masculino, 12 de baloncesto 3x3 femenino y 12 de baloncesto 3x3 masculino.

Al término de la jornada, y tras una sucesión de eliminatorias en las que se han enfrentado equipos de la provincia, se han proclamado vencedores el C.D. Almerimar U.D. “A” en fútbol, que ha ganado 4-3 al U.D. Pavía A en la tanda de penaltis tras empatar 0-0; El Toyo Basket Eligetravel en baloncesto masculino, tras derrotar 29 a 9 al C.B. La Mojonera; y el C.D. Roquetas BC en baloncesto femenino, que ha vencido al Murgiverde – B. Murgi por 17 a 12.

Por su parte, en la nueva modalidad de baloncesto 3x3 estrenada en esta edición, los conjuntos ganadores han sido el femenino El Toyo Basket Marino, que ha superado 9 a 4 a El Toyo Basket Azul, y el masculino El Toyo Basket Azul venciendo 14 a 10 a El Toyo Basket Amarillo.