Adjudicadas las obras de la nueva Escuela de Música de Vícar, que podrá acoger a más de 500 alumnos

La Diputación de Almería ha adjudicado las obras de la futura Escuela de Música de Vícar, un proyecto que contará con una inversión superior a cuatro millones de euros y tendrá capacidad para más de 500 alumnos.

El nuevo espacio, denominado Centro Cultural y de Formación Musical de Vícar, se construirá en una parcela municipal situada junto al IES Puebla de Vícar, en la intersección del Bulevar Ciudad de Vícar con la calle Platón.

El proyecto estará financiado en un 70% por la Diputación y en un 30% por el Ayuntamiento de Vícar y contará con una superficie construida de 2.256 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas.

El edificio dispondrá de 25 aulas destinadas a la enseñanza de instrumentos de viento, cuerda, piano y percusión, además de espacios para lenguaje musical.

La planta baja contará con recepción, administración, biblioteca-fonoteca, camerino y un espacio escénico interior, así como un patio auditorio exterior de más de 466 metros cuadrados para conciertos y eventos.

Las plantas superiores estarán destinadas a las distintas especialidades musicales. La primera albergará las aulas de viento y percusión, mientras que la segunda estará dedicada a cuerda y piano.

El proyecto contempla además aislamiento e insonorización específica de las aulas, accesibilidad universal, iluminación LED y sistemas de climatización adaptados a la normativa.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado la vocación comarcal del centro, que pretende convertirse en un referente para la formación musical en el Poniente y en el conjunto de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha señalado que la escuela se construirá “con criterio de Conservatorio” y ha calificado la adjudicación como un día importante para el municipio.