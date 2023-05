El mapa de los escándalos a dos días del 28M: compra de votos, un secuestro y detenciones empañan el final de la campaña

Cuando la campaña electoral comenzó de manera oficial el pasado 12 de mayo, lo que menos imaginaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era que 15 días después el PSOE fuera a estar en el punto de mira, y no precisamente por algo positivo.

La campaña electoral cambió completamente a pocos días de empezar con la inclusión de etarras condenados por delitos de sangre en las listas de Bildu. Munición para el PP, que aprovechó la mayor para cargar duramente contra el presidente, el Gobierno de coalición y los pactos a los que llegaba con dicho partido.

Aunque después la marea bajó, fue únicamente la calma que precedió a la tempestad, ya que apenas unos días después, un nuevo escándalo salpicaría de lleno al PSOE, y así como en cascada fueron sucediéndose los escándalos, uno detrás de otro.

Trama de compra de votos en Melilla

La Policía Nacional detuvo este miércoles al menos a diez personas en Melilla dentro de la investigación judicial que se abrió ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras dispararse el voto por correo desde 4.200 de las elecciones de 2019 a los actuales 11.700, casi el triple en Melilla.

Entre los detenidos, se encontraba el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal, y el yerno del presidente de Coalición Por Melilla, Mustafa Aberchán. Otro fue Felipe Heredia, al que algunas fuentes retrataron como afín al PP.

La juez que dirige el caso sigue la pista del dinero. Si son 11.000 los votos comprados a 150 euros el voto, sale un 1,5 millones de euros. El partido que pagaba, ¿de dónde sacaba ese dinero y cómo lo justificaba? Esta es la segunda pregunta: si los ingresos de Coalición por Melilla proceden de comisiones por la adjudicación de contratos, algo que también se investiga.

Mojácar, auge y caída de la lista del PSOE

El mismo miércoles, no muy lejos de allí, se produjo una nueva detención, la de siete personas en una operación contra la compra de votos en Mojácar (Almería). Según pudo confirmar Onda Cero, dos de los siete detenidos formaban parte de las listas del PSOE en dicha localidad. Concretamente, el número dos (Francisco Bartolomé Flores Torres) y el número cinco (Cristóbal Vizcaíno González).

La operación abierta partió de una denuncia ante un presunto fraude electoral realizada por un particular que se habría visto afectado por la supuesta trama que, conforme a los primeros indicios, habría afectado a un "número indeterminado de votos". Varios medios publicaron el jueves cómo funcionaba la trama, que pagaba entre 150 y 250 euros por voto.

El modus operandi era muy similar al de Melilla: el objetivo eran personas con pocos recursos, principalmente inmigrantes, y se les ofrecía dinero, ayudas o mejoras laborales a cambio del sobre con el voto por correo. Luego la trama era la que lo llevaba y entregaba en las oficinas de Correos. Al número dos de la lista, Francisco Bartolomé Flores, le pillaron con una saca de 200 votos por correo listos para entregar que guardaba en casa de un familiar, también detenido en esta operación de la UCO de la Guardia Civil.

El voto por correo de La Gomera

El fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife investiga supuestas irregularidades en la tramitación del voto por correo en La Gomera. Anticorrupción se centra en la tramitación por parte del Cabildo de La Gomera de, al menos, una veintena de certificados digitales para la supuesta emisión desde sus dependencias del voto por correo de otros tantos particulares; en algunos casos, indica el citado medio, sin que los ciudadanos interesados estuvieran presentes.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juzgado correspondiente ha desestimado la petición del particular de anular de forma cautelar los votos emitidos por correo y ha acordado seguir investigado los hechos denunciados "sin que hasta el momento la investigación se dirija contra persona alguna".

El Cabildo de La Gomera es gobernado desde 1991 por Casimiro Curbelo, primero con el PSOE y luego con el partido que fundó en 2015, Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Supuesto fraude electoral en Zamora

Este jueves también se conoció que la Guardia Civil de Zamora investigaba un supuesto fraude en el voto por correo en el municipio zamorano de Moraleja de Sayago, que afectaría a medio centenar de sufragios de personas de una residencia de mayores, tras la denuncia interpuesta por el PSOE contra el actual alcalde y candidato por Zamora Sí, Ángel Villamor, han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Como respuesta, el regidor presentó una denuncia por supuestas calumnias al candidato socialista a esa alcaldía, Samuel Mayor, en la que precisó que los votos que se investigan son 25 y no 50, como manifestó Mayor. Villamor precisó que las papeletas y sobres fueron entregados por el cartero a los destinatarios mediante la presentación del DNI y que seguidamente los votos de los mayores fueron entregados en Correos por la directora de la residencia.

El secuestro de Maracena

El caso saltó el pasado mes de febrero cuando un hombre fue detenido como presunto autor de un secuestro exprés a Vanessa Romero, edil del Ayuntamiento de Maracena, que fue amordazada y para salvarse tuvo que escapar ella misma del maletero de su propio coche, en el que el supuesto delincuente la encerró. Después, se averiguó que el secuestrador era, en ese momento, la pareja de la alcaldesa del Ayuntamiento de la localidad, Berta Linares.

Linares convocó una rueda de prensa en la que, entre lágrimas, se desvinculó de todo el comportamiento de su ya expareja y señaló sentirse devastada al tiempo que insistió en que no había ninguna trama de corrupción: "Estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero nunca esperaba que hiciera esto. Defenderé hasta el final a Vanessa", explicó.

Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada levantó el secreto de sumario en las diligencias abiertas y se pudieron conocer novedades del caso: el juez ve relaciones políticas tras el secuestro e investiga no sólo a Linares, sino también a Noel López, secretario de Organización y actual número dos del PSOE de Andalucía.

¿En qué basa el juez de Granada su petición de que se siga investigando? Cuenta Carlos Alsina en 'Más de uno' que tanto en lo declarado por el secuestrador, como lo que demuestran algunas grabaciones y localizaciones de los teléfonos móviles. La mañana del secuestro, el concejal de Urbanismo habría avisado a Noel López y ambos se reunieron con la alcaldesa. Semanas antes se habrían reunido también con la expareja de Linares por el temor de que Romero destapase un caso de corrupción urbanística.

Al parecer, en esa reunión, el concejal de Urbanismo habría propuesto "contratar a dos ucranianos para darle un susto", a lo que López se negó, pero pidió al novio de la alcaldesa que se encargara él del susto argumentando que, como tenía un trastorno mental, la cosa quedaría en nada.

El PSOE de Bigastro denuncia al PP por compra de votos

Otro caso de supuesto fraude electoral se da en la localidad de la Vega Baja, Bigastro, donde el PSOE ha denunciado a la alcaldesa del PP por una presunta compra de votos argumentando la decisión en haber detectado una "actividad inusual" de los populares con numerosas visitas a Correos y varias denuncias de vecinos de la localidad.

Citan, en concreto, numerosas visitas a la oficina de Correos del municipio y varias denuncias de vecinos de Bigastro que, supuestamente, habrían sido intimidados para lograr un voto favorable a favor de la actual alcaldesa del PP, que también se presenta a la reelección al cargo.

Detenida la candidata socialista en Albudeite por compra de votos

La Guardia Civil detuvo este jueves en la localidad de Albudeite (Murcia) a trece personas e investiga a otras dos por una supuesta compra de votos, entre ellas a la candidata a la Alcaldía del municipio, Isabel de los Dolores Peñalve, si bien todos ya han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Así lo indicaron fuentes de la investigación, que precisaron que entre los arrestados figuraba otro candidato de la lista socialista, cuyo nombre no han concretado.

La presunta agresión del número dos del PSOE en Tenerife

Esta vez no es un caso de presunta compra de votos, sino una agresión. La Policía Local detuvo la tarde del miércoles a José Ángel Martín, número dos de la lista del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por una presunta agresión a un directivo del club de fútbol San José Tablero.

Los hechos se produjeron cuando Martín, acompañado por algunos integrantes del equipo de campaña, intentó acceder al campo de fútbol para tomar imágenes y atestiguar el supuesto mal estado de las instalaciones. En ese momento, según relata a Europa Press Clara, la presidenta del club, se produjo una discusión entre algunos padres y la comitiva socialista porque no querían que grabaran dado que estaba entrenando una selección de la isla y había menores.

Así, cuando el directivo del club --marido de Clara-- y su hijo fueron a la oficina para coger las llaves de los baños y los vestuarios, según su relato, Martín dio una patada a la puerta y Manolo "cayó mal" y acabado hospitalizado con fractura de tobillo, tibia y peroné.

"Lo que ha pasado es inconcebible", ha comentado, subrayando que Martín "estaba fuera de sí" mientras gritaba "no sabes quien soy yo" y "qiuen te has creído que soy", molesto por el hecho de que les pidieran identificarse y no ser reconocidos como cargos públicos del Ayuntamiento.

Un candidato socialista en Valencia, miembro de los Latin Kings

Un miembro de la candidatura del PSPV-PSOE al Ayuntamiento de Valencia ha renunciado a concurrir a los comicios de este domingo tras ser detenido por un incidente aún sin especificar, según han confirmado a EFE fuentes del grupo municipal.

El diario Las Provincias avanza este viernes que el candidato, que iba en el número 20 de la lista, es miembro de los Latin Kings y mediador intercultural.

La vicealcaldesa de Valencia y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, tiene previsto ofrecer durante esta mañana la versión del grupo municipal sobre estos hechos.