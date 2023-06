El PP sostiene que Vox "no impondrá" ni las políticas ni los sillones en los gobiernos regionales

El Partido Popular sostiene que Vox no impondrá, como pretende Santiago Abascal, ni las políticas ni los sillones en los gobiernos regionales y defiende que en Valencia no ha habido venta de principios.

"Los que quieran convertir la política en un zoco y en un mercadeo de sillones y principios se equivocan porque el PP no va a caer en eso". Así de claro ha sido el portavoz del partido, Borja Sémper, que ha manifestado que el 23J van a cambiar las políticas de este país.

"Lo que no vamos a reproducir es el Sanchismo, renunciar a nuestros principios y a nuestras posiciones políticas más elementales por acceder al poder a cualquier precio. Quien quiera pactar con el PP tiene que saber que no va a llevar al PP a un lugar donde no va a estar porque consideramos que ahí no tiene que estar la sociedad española", ha añadido.

El PP emplaza al PSOE a una reunión el lunes para negociar los debates electorales

Asimismo, Sémper ha emplazado a los socialistas a negociar el próximo lunes las condiciones que deben darse en los diferentes debates electorales que puedan celebrarse ante los comicios generales, y ha insistido en que el líder de su partido está dispuesto a tener un cara a cara con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz, juntos o por separado.

En una rueda de prensa en el parque deportivo de Puerta de Hierro de Madrid para presentar acciones de campaña, Sémper ha reiterado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a participar en un debate a tres con el representante que el Gobierno decida.

"Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera a Yolanda Díaz, Feijóo no tiene problema en medirse en un cara a cara con el candidato socialista", ha dicho al tiempo que ha criticado que los socialistas no quieran este debate a tres porque Sánchez "ve perdidas" las elecciones y "cambia el criterio".

Los populares inciden en que un formato con la candidatura del PP, del PSOE y de Sumar "reflejaría mejor" las propuestas políticas de cada formación y ha abogado por mantener un encuentro la próxima semana tanto con el PSOE como con el equipo de Sumar para negociar las condiciones: "Como quieran".