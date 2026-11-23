El candidato de ERC a la presidencia del Gobierno, Gabriel Rufián, se ha visto envuelto en una polémica en redes sociales tras asegurar en una entrevista que vive de alquiler y que destina la mitad de su sueldo a ello. La crítica llega por los casi tres segundos que tarda en responder a la pregunta "vive de alquiler o es propietario".

La duda invade a Rufián, que parece quedarse descolocado, y termina respondiendo "de alquiler". A continuación, la entrevistadora de TV3 le pregunta el porcentaje de sus ingresos que destina a la vivienda: "Puf... Mucha pasta... Puf... casi la mitad", ha indicado el independentista.

Según Newtral, Rufián ingresa como diputado con un sueldo de 139.710 euros anuales y él mismo dijo en otra entrevista en la Agència Catalana de Notícies que es propietario del 50% de una vivienda "en la que no he vivido nunca".

Críticas de Albiol y Orriols

La respuesta de Rufián no ha tardado en suscitar críticas. El alcalde de Badalona y número 1 del PP en Barcelona, Xavier García Albiol le ha afeado al independentista que "no dice la verdad ni al médico" si tiene que pensarse la respuesta durante 2,7 segundos o si la respuesta a "si vives de propiedad o alquiler es ahhhhh".

Por su parte, la líder del partido ultraderechista catalán Aliança Catalana, Sílvia Orriols, le ha llamado "farsante" y le ha preguntado que dónde vive, ya que cobra 140.000 euros anuales. "En un barrio obrero seguro que no".

Las críticas de Rufián al problema de la vivienda

Estas declaraciones de Rufián llegan después de sus alegatos a favor de la vivienda. El candidato de ERC ha asegurado que España atraviesa "una emergencia habitacional", pero que el problema no se resuelve únicamente construyendo más vivienda, sino que mientras existan "grandes acumuladores" que compran inmuebles para obtener rentabilidad, la nueva oferta no llegará a los que realmente necesitan un hogar.

En este sentido, su partido propone un sistema fiscal progresivo sobre la propiedad inmobiliaria. Plantea que, a partir de la segunda vivienda, el propietario pague entre un 20% y un 40% más de impuestos; la tercera, un 50%; la cuarta, un 60%; y así sucesivamente, hasta alcanzar un 70% u 80% en los casos de mayor acumulación.