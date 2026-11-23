Míriam Nogueras i Camero nació el 11 de mayo de 1980 en Dosrius, en la comarca barcelonesa del Maresme. Antes de dar el salto a la política, trabajó en el negocio familiar de hilaturas y desarrolló su actividad profesional en el ámbito empresarial y del sector textil. Su carrera institucional comenzó en 2015, cuando entró como concejala en el Ayuntamiento de Cardedeu y, ese mismo año, dio el salto al Congreso como diputada de Democràcia i Llibertat.

De Convergència al círculo político de Carles Puigdemont

Su trayectoria estuvo ligada a la transformación del espacio posconvergente tras el proceso independentista. En 2018 asumió la vicepresidencia del PDeCAT y, en 2020, se incorporó a Junts per Catalunya, el proyecto impulsado por Carles Puigdemont. Un año después se convirtió en portavoz de la formación en el Congreso, un puesto desde el que ganó protagonismo en la política nacional.

Su influencia creció especialmente tras las elecciones generales de julio de 2023. Los siete diputados de Junts resultaron decisivos para la investidura de Pedro Sánchez y Nogueras encabezó las negociaciones de su partido con el PSOE. La dirigente ha defendido que esos votos deben servir para obtener compromisos concretos para Cataluña y no para garantizar la estabilidad de ningún Gobierno español.

Independencia y soberanía fiscal, sus principales reivindicaciones

La independencia de Cataluña constituye el eje central de su discurso. Nogueras defiende el derecho a decidir y rechaza que las concesiones económicas o competenciales sustituyan el objetivo de la soberanía. "Nada de lo que me ofrezca España me hará replantear la independencia de Cataluña", afirmó en una entrevista.

A esa reivindicación suma la soberanía fiscal: reclama que Cataluña pueda recaudar y gestionar sus propios impuestos, al margen del régimen común de financiación autonómica. También defiende rebajas fiscales, menos trabas administrativas y una mayor protección de autónomos, empresas y propietarios.

En materia de vivienda, se opone a los topes al alquiler y sostiene que las administraciones deben proteger a los inquilinos vulnerables sin trasladar esa responsabilidad a los pequeños propietarios. En inmigración, reclama más competencias para Cataluña y ha defendido que el conocimiento del catalán pueda exigirse para determinados permisos de residencia, una posición que generó polémica.

Un estilo combativo marcado por las controversias

Nogueras ha construido una imagen pública de confrontación directa. Uno de los episodios más polémicos llegó en diciembre de 2023, cuando señaló en el Congreso a varios magistrados del Tribunal Supremo y los calificó de "indecentes". Sus palabras provocaron críticas de representantes del ámbito judicial, aunque el Supremo archivó posteriormente una denuncia contra ella al considerar que sus declaraciones estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria.

También generó controversia en 2023 al apartar una bandera española durante una comparecencia en el Congreso. Su estilo contundente y sus críticas a las instituciones forman parte de una identidad política que sus partidarios interpretan como firmeza y sus adversarios como una estrategia de enfrentamiento.

La ruptura con Sánchez y el pulso político del 29N

La relación de Junts con Pedro Sánchez pasó de la negociación que permitió su investidura en 2023 a la ruptura anunciada por la formación en octubre de 2025. Nogueras acusa al PSOE de incumplir los compromisos adquiridos y rechaza que su partido siga sosteniendo al Ejecutivo sin avances para Cataluña.

De cara a las elecciones del 29 de noviembre, su objetivo es conservar la capacidad de influencia que proporcionaron los siete escaños de Junts. Su propuesta combina independencia, soberanía fiscal, control de la inmigración, defensa del catalán y políticas económicas favorables a la reducción de impuestos y a los propietarios.

De empresaria del sector textil a portavoz de Junts en el Congreso, Nogueras aspira a mantener un papel decisivo en la política española con una premisa: sus votos no están para garantizar la gobernabilidad de España, sino para defender los intereses y las reivindicaciones de Cataluña.