Qué pasará con el Ingreso Mínimo Vital si gobierna Feijóo: así funcionaría la nueva renta de activación

Alberto Núñez Feijóo quiere sustituir el actual Ingreso Mínimo Vital (IMV) por una nueva prestación denominada "renta de activación" si llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

La propuesta la ha dado a conocer en la presentación del programa electoral y busca que su mantenimiento esté ligado a cuestiones como la formación o la búsqueda activa de empleo del que la percibe.

El líder del PP defiende que el sistema actual debe reformarse e introducir un gran cambio, que se facilite la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral. También establecería condiciones para quienes rechacen reiteradamente ofertas laborales.

"Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo", ha defendido Feijóo al presentar la medida.

Qué es la renta de activación que propone Feijóo

La principal novedad sería la creación de una prestación que agruparía el Ingreso Mínimo Vital y diferentes subsidios actualmente existentes.

El objetivo anunciado por el PP es simplificar el sistema de ayudas y evitar que encontrar un empleo suponga perder automáticamente la protección económica.

Para acceder a la nueva renta, los beneficiarios tendrían que suscribir un acuerdo de formación y búsqueda activa de trabajo: "Cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable", explicó el candidato popular durante la presentación de su programa electoral.

No obstante, la compatibilidad entre empleo y ayudas no es completamente nueva. El IMV actual ya contempla mecanismos que permiten mantener parte de la prestación cuando aumentan los ingresos procedentes del trabajo.

La medida no supondría, por tanto, la pérdida automática de la prestación por rechazar una única oferta de trabajo. Feijóo ha condicionado las sanciones a que los rechazos sean reiterados, las ofertas resulten adecuadas y no exista una justificación.

Qué ocurriría con quienes no pueden trabajar

Feijóo también ha defendido que las personas que no puedan incorporarse al mercado laboral deben mantener una protección específica.

"Quien lamentablemente no puede trabajar, ha de tener la mayor protección", señaló durante su intervención.

La propuesta distingue así entre quienes están en condiciones de buscar empleo y quienes no pueden hacerlo por motivos como una incapacidad o una situación de dependencia. El PP también plantea mantener una prestación específica de ayuda a la infancia.

Entre las cuestiones pendientes están la cuantía de la nueva prestación, los subsidios que se integrarían, los requisitos económicos para acceder a ella y el tratamiento de quienes ya perciben el Ingreso Mínimo Vital.