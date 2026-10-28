Qué medidas propone Feijóo y el PP sobre vivienda: "La desesperanza en la que viven los jóvenes es mi obsesión"

Los problemas en el acceso a la vivienda van a formar parte de la campaña electoral. Cada vez son más los ciudadanos que se encuentran con obstáculos a la hora de adquirir un inmueble, generando incertidumbre e inseguridad.

Sin duda, se trata de una cuestión que va a marcar el panorama político durante el próximo mes, con las elecciones del 29 de noviembre como argumento para defender y priorizar el acceso a la vivienda de los españoles.

Y es que para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la vivienda es un tema esencial que requiere del compromiso de los políticos para tratar de solventar todas las dificultades que existen en la actualidad. Así lo ha explicado en una entrevista en Más de Uno, donde ha asegurado que pondrá solución de manera inmediata en caso de salir elegido como nuevo presidente del Gobierno.

A través de una serie de medidas, el grupo popular pretende facilitar las posibilidades de los ciudadanos para no solo poder obtener un piso, sino poder mantenerlo en el tiempo.

La emancipación tardía en España

Una de las medidas que prevé instalar el Partido Popular en favor de las familias es la actualización de la tarifa del IRPF a la inflación con el objetivo de conseguir que los ciudadanos puedan llegar a final de mes.

De esta forma, los trabajadores pagarán menos impuestos y, por tanto, recibirán una mayor cantidad de dinero en la nómina, algo que el presidente popular expone como una ayuda para afrontar los gastos básicos de un inmueble.

Sin embargo, Feijóo se detiene en las dificultades de los jóvenes para entrar en su primera casa. La edad media de emancipación en España se sitúa actualmente por encima de los 30 años, mientras que la media de la Unión Europea está en 26, lo que supone una desventaja respecto al resto de países. "La desesperanza en la que viven los jóvenes es una de mis obsesiones", ha apuntado en la entrevista con Rafa Latorre.

La solución para los jóvenes en materia de vivienda

Pero su arsenal de propuestas no quedó ahí. El líder del PP ha expuesto sobre la mesa las diferentes ideas que pretende plantear de cara a mejorar las condiciones en las que los jóvenes españoles acceden a una vivienda.

Uno de los obstáculos que más sufren los ciudadanos tiene que ver con los impuestos. La carga fiscal que supone acceder a una casa y mantenerla imposibilita las opciones de los jóvenes. Por ello, Feijóo se compromete a reducir drásticamente esta carga, así como presenta una ayuda a la hora de obtener una hipoteca.

"Vamos a reducir un 60% de los impuestos que agravan la vivienda para los jóvenes y les vamos a acompañar con hasta el 100% de un aval en el caso de que quieran acceder a una hipoteca", explicó. De esta forma, el PP quiere eliminar la necesidad de realizar una entrada inicial durante la compra de un inmueble.

Otras medidas

Además de las soluciones respecto a la demanda, Alberto Núñez Feijóo promete soluciones en cuanto a la oferta de vivienda se refiere. En concreto, apunta a la construcción de un millón de viviendas para aumentar las posibilidades de compra.

Asimismo, Feijóo se compromete a modificar normativas como la Ley de Propiedad Horizontal, la ley del suelo y la aprobación de una ley contra los okupas durante los primeros 100 días de su legislatura.

Fin a la okupación

Una de las cuestiones que más preocupan en el PP tiene que ver con la okupación, un problema que viene acusando España en los últimos años. Por ello, el presidente del PP ha prometido ponerle fin de manera inmediata. "Los actos vandálicos que se han producido en Barcelona tienen que tener una respuesta, el 40% de las okupaciones ilegales que hay en España ocurren allí", ha expresado Feijóo en referencia a los disturbios en la Ciudad Condal.

Por su parte, el PP introducirá nuevas medidas para poner freno a los altercados en las calles. "Vamos a recuperar el agravante de las penas cuando se producen disturbios y actos vandálicos con la cara tapada. Además, vamos a incrementar las penas cuando este tipo de disturbios y de actos violentos se convoquen a través de redes sociales", ha detallado Feijóo, poniendo de manifiesto la necesidad de erradicar con la delincuencia y el vandalismo.