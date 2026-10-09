Puente acusa al PP de "maldad humana", reconoce que el Gobierno no fue "previsor" con el tema de la vivienda y augura que el PSOE ganará las elecciones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparado la actitud del Partido Popular con el caso de Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada de su casa y recién fallecida, con el trágico suceso del 11-M. "Si esto es un 11-M es porque el Partido Popular no aprendió nada del anterior", ha señalado el ministro en una entrevista en la Cadena Ser.

El ministro ha cargado contra el partido de la oposición asegurando que "demuestran la misma insensibilidad y maldad humana" y son incapaces de entender el problema. A su juicio, la derecha está "despreciando a una persona de 87 años discapacitada, que sale expulsada de su vivienda y que muere en un hospital", siendo esta "una muestra de maldad" con la que la sociedad "no puede ser cómplice".

Por otro lado, Puente ha hecho referencia a la maldad del partido tras difundir en sus redes el vídeo donde el exalcalde de Valladolid se lesiona de la rodilla tras una grave caída. "Reírse del dolor físico de otra persona entra en el concepto de maldad del que hablaba", ha subrayado.

Puente destaca la falta de previsión del Gobierno en vivienda

El desahucio de Maricarmen ha desatado una serie de consecuencias entre las que se encuentra la disolución de las cortes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un desahucio que ha puesto de manifiesto el problema de la vivienda en España, donde millones de personas sufren dificultades para acceder a un inmueble.

En un ejercicio de autocrítica, Puente ha admitido que el Gobierno incurrió en una falta de previsión durante la primera legislatura, priorizando la pandemia sobre la gestión de la vivienda. Por ello, el ministro señala a Casa 47 y la construcción de parque público como parte de la solución.

El PSOE será primera fuerza política en las elecciones

Respecto a los comicios del 29 de noviembre, Puente ha respondido a las afirmaciones que sitúan la victoria del PP y vaticinan un Gobierno de coalición con Vox. El ministro ha detallado que esas predicciones "no coinciden" con las que han registrado en el partido, y ha apuntado que el PSOE saldrá ganador de las elecciones.

"El PSOE será primera fuerza el día 29 de noviembre. Estoy absolutamente convencido de ello y espero que sumemos con el resto de partidos de la izquierda", ha afirmado. No obstante, ha señalado que "quedan deberes por hacer" por parte del resto de formaciones de izquierda.

El Partido Popular responde a Puente

Tras las palabras del ministro, el Partido Popular ha respondido por alusiones. Su portavoz, Ester Muñoz, ha señalado al Gobierno por su "hipocresía y cinismo" con la muerte de Maricarmen, viendo "deleznable" que haya intentado "sacar rédito político del fallecimiento de una anciana", y ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de ser él y no el PP quien profesa "maldad" al no asumir su responsabilidad en desastres como el descarrilamiento de Adamuz o de no hacer nada ante los 270.000 desahucios que ha habido en los ocho años de gobierno del PSOE.

"¿Es maldad que un ministro de Transportes cuyas negligencias al frente del Ministerio han provocado el mayor accidente de tráfico ferroviario de la democracia, ir a una reunión con las víctimas y decir, oiga, es que yo no pongo los raíles. ¿Eso es maldad?", ha señalado la diputada popular en una entrevista en Telecinco.

"¿Y si quiere que llevemos la campaña a los términos de maldad o bondad? Que tengan mucho cuidado, porque tienen mucha historia detrás", ha advertido la portavoz.