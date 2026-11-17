El programa electoral del PSOE recoge los compromisos de alcanzar el 1 % del PIB para garantizar el acceso a la vivienda, invertir 19.000 millones de euros hasta 2030 en seguridad ferroviaria y crear una prestación por crianza de 200 euros al mes.

Esas son tres de las medidas que destacan entre las quinientas contenidas en el programa del PSOE. El 1 % del PIB en 2025 eran 16.900 millones de euros, por lo que el PSOE se compromete a superar esa cantidad en la próxima legislatura únicamente para vivienda social. Por otro lado, la prestación estatal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo menor de edad es una medida que impulsó Sumar en la legislatura anterior, sin que saliera adelante, y que ahora recoge el PSOE en su programa.

En cuanto a los 19.000 millones para el mantenimiento de la red ferroviaria, una parte de esa cantidad ya está recogida en los convenios entre el Estado y Adif y Adif Alta Velocidad para el período 2026-2030, aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de octubre. Además, se compromete a consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe y a reforzar las plantillas ferroviarias.

Qué cambia en el programa electoral del PP con respecto al de 2023

Así, los socialistas prometen moverse en estas claves del programa electoral para los comicios. Con respecto a las promesas del PSOE en las últimas elecciones generales de 2023, hay determinados cambios que recopilamos a continuación. Medida a medida, enfrentamos el programa con el que el Partido Socialista concurrió a 2023 con el que se presenta este 29N.

Elecciones generales 29N · Programa del PSOE El PSOE de 2023 frente al de 2026: qué ha cambiado en su programa Las medidas del programa del 29N enfrentadas a las del 23J, agrupadas en siete bloques. Se destacan las nuevas, las que cambian y las que el programa de 2026 no menciona. Si no aparecen las medidas, recarga la página. Fuente: programas electorales del Partido Socialista Obrero Español para las generales del 23 de julio de 2023 y del 29 de noviembre de 2026 (PDF de 2026). Las páginas son las del PDF de cada programa. Elaboración: Onda Cero. «Cambia» indica la misma materia con otra cifra, otro alcance u otro enfoque. Que una medida no se mencione en 2026 no significa que se haya renunciado a ella. Explora los programas de todos los partidos

Comparador de programas electorales del 29N