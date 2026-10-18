Si pido el voto por correo, ¿puedo ir luego a votar a la urna?

Faltan exactamente 42 días para el 29 de noviembre, es decir, para las elecciones generales. Millones de personas están llamadas a las urnas, en unos comicios en los que el PSOE busca mantener el poder, mientras que la derecha espera alzarse con la victoria y lograr, esta vez, los escaños suficientes para gobernar.

Todas las personas que quieran ejercer el derecho a voto pueden hacerlo presencialmente el día de las elecciones, o por correo, en el caso de que no se encuentren en su domicilio habitual. Desde el pasado 6 de octubre, quienes sepan que no van a poder votar de manera presencial pueden solicitar el voto a distancia.

¿Se puede votar presencialmente si se ha pedido el voto por correo?

Si una persona pide el voto por correo, pero no lo envía, ¿puede ir a votar presencialmente el 29 de noviembre? La respuesta es que no, porque en el momento en el que la persona solicita el voto por correo, Correos envía la petición a la oficina del Censo Electoral que emitirá un certificado en el que se indica que votará por correo. Por lo tanto, solo podrá ejercer el derecho a voto de esa manera.

Tal y como ha anunciado Correos, la solicitud puede hacerse hasta el próximo 19 de noviembre a través de la propia web del organismo estatal o de manera presencial en cualquiera de las oficinas. La documentación llegará al domicilio indicado a partir del 9 de noviembre y puede enviarse hasta el 25, cuatro días antes de las elecciones.

Puede pedirse presencialmente o a través de la web

Quienes pidan el voto por correo de manera online deberán disponer de firma electrónica y sistemas de identificación válidos, como el DNI, pasaporte, carnet de conducir o el DNI electrónico. Todos ellos están aceptados por el Ministerio de Industria.

Quienes, por el contrario, lo soliciten de manera presencial, tienen que acudir a cualquiera de las oficinas que Correos tiene por toda España. Para agilizar y facilitar la gestión, Correos ha habilitado la opción de pedir cita previa a través de la aplicación, la web o la oficina virtual. Así, la persona puede evitar esperas innecesarias y elegir el día y la hora que mejor le convenga.