"La maternidad parece un problema": Malasmadres enumera en La Brújula los cambios necesarios en la ley para mejorar en conciliación

La fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha analizado en La Brújula los principales retos a los que se enfrentan las familias a la hora de tener hijos o hijas. Baena, a su paso por los micrófonos de Onda Cero, ha lamentado que el contexto social en España ha convertido la maternidad en un obstáculo profesional para los padres y madres. En esta campaña impulsada junto a la asociación 'Yo no renuncio', la fundadora de Malasmadres ha desarrollado las 15 ideas clave que han presentado a los partidos políticos para que se puedan incorporar de manera efectiva en los próximos programas electorales de cara a las elecciones del 29N.

El punto clave de esta reivindicación apunta directamente a la penalización que sufren las mujeres después de tener hijos, ya que es una situación que, unida a la falta de medidas que hay actualmente, hace que la tasa de natalidad en el país se hunda con una media de 1,1 hijos frente a los 2 hijos de media que en realidad desean los padres y madres. Aunque Baena ha reconocido que "sí que hay una escucha activa por parte de los partidos políticos", queda que este compromiso sea "real y efectivo". "La fragmentación parlamentaria, la falta de consenso, porque esperan tener una ley que lleve su sello. Pónganse de acuerdo en lo que realmente nos importa", ha pedido Laura Baena. Esta fragmentación impide materializar una ley que garantice la conciliación como derecho fundamental.

La penalización laboral a la mujer: "Lo vivo en mi propia piel"

Durante su intervención, Laura Baena ha puesto el foco en la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral tras ser madres, afirmando que las mujeres "seguimos siendo penalizadas laboralmente". Baena advierte que "seguimos estando en un país donde la maternidad parece un problema, cuando realmente el problema es el contexto social en el que tenemos que ser madres". Es por ello que ha recordado que la conciliación, pese a lo que opinen algunos partidos políticos, debe entenderse como un derecho "para todas las personas, sean madres o padres". Baena ha añadido que la ampliación de los permisos de nacimiento "lleva congelada 30 años" y ha sido una de las promesas electorales que, como informan desde Malasmadres, se ha incumplido.

Laura ha denunciado que a muchas madres trabajadoras no se les está permitiendo "adaptar la jornada cuando se justifican deberes de cuidado en el ámbito familiar". Una "soledad" que crece especialmente en las madres autónomas. "Las madres autónomas siempre me dicen 'Laura, no te olvides de nosotras' y les digo: '¿cómo me voy a olvidar si lo vivo en mi propia piel?'", ha manifestado Laura Baena en La Brújula a la vez que ha exigido "ayudas estatales para financiar la contratación de sustitutas o sustitutos" al carecer de los mismos derechos que las empleadas por cuenta ajena.

¿Qué medidas proponen desde Malasmadres?

Las 15 medidas que proponen desde Malasmadres junto a 'Yo no renuncio' son: