Más Madrid propone a Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid e invita a Podemos a unirse

Más Madrid ha propuesto a Emilio Delgado como cabeza de lista en la circunscripción de Madrid por el Frente Amplio para las elecciones del próximo 29N. En segundo lugar iría Mónica García. En una publicación en redes sociales, la formación ha indicado que también irían en la lista la actual diputada Tesh Sidi y el portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Sidi, Rubiño y Delgado eran los nombres "referentes" para las elecciones generales en el acuerdo alcanzado entre el sector liderado por la ministra de Sanidad y el encabezado por Fernández Rubiño. Sin embargo, Mónica García anunció que se presentaba como candidata para la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ahora falta saber si, tras dar el paso como integrante para una lista en el Congreso, también será la cabeza de lista para los comicios autonómicos o si este puesto lo ocupará otra persona. En la candidatura con la que se presentó a las primarias, la número dos era la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Invitación a Podemos para que se integre en la lista

Además de integrar en la lista a Sidi y Fernández Rubiño, Más Madrid ha invitado a Podemos a formar parte. "En el caso de que este último decida integrarse en el Frente Amplio", señala la publicación, una decisión que se conocerá en los próximos días, cuando Podemos celebre sus primarias.

"Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin de desbloquear la situación actual", ha añadido la formación, que ha celebrado "la ratificación de que el portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana per Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, será la cabeza de su partido el 29 de noviembre y espera que "se alcance un acuerdo de Frente en Catalunya".