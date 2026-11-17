Marta García Aller ha entrevistado en La Brújula al vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, quien ha expuesto las principales propuestas de su formación en materia de vivienda, fiscalidad, empresas públicas, autónomos e infraestructuras.

En materia de vivienda, Bravo ha defendido que la solución pasa por construir más inmuebles y "no echar la culpa a nadie". En este sentido, ha respaldado la postura del Banco de España, que cifra en varios millones el déficit de vivienda. A su juicio, el Real Decreto-ley reconoce este problema, pero no incluye ninguna medida para solucionarlo.

El dirigente popular ha defendido que, aunque las comunidades autónomas cuentan con una gran autonomía, necesitan medidas estatales que impulsen sus políticas. "Cuando me acerco a las comunidades autónomas y ayuntamientos están haciendo su trabajo", ha señalado. Por ello, ha abogado por iniciativas como la ley del suelo.

También ha desestimado el impacto de la vivienda turística sobre el precio de la vivienda y ha cifrado su peso en torno al 1%. "Lo primero es que no hay vivienda ilegal", ha afirmado. El PP defiende que estos alojamientos paguen el IVA, porque considera que es "lo más parecido al uso de hotel2. Bravo ha criticado que, a su juicio, las condiciones fiscales y de protección de la vivienda turística favorecen que los propietarios destinen sus inmuebles a este uso en lugar de al residencial.

La rebaja fiscal y la reducción del gasto

Marta García Aller le ha preguntado cuánto costaría a España la rebaja fiscal que plantea el PP para la próxima legislatura. Bravo ha defendido que se financiaría mediante una reducción del gasto superfluo. En este sentido, ha apostado por el "ahorro de la burocracia", que permitiría reducir tiempos y costes.

Como ejemplo, ha recordado su etapa al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y ha señalado que reducir el número de ministerios de 22 a 14 podría suponer un ahorro de 1.300 millones de euros. También ha criticado las subvenciones que considera innecesarias y las "duplicidades y triplicidades que nos cuestan muchísimo dinero".

"Vamos a deflactar el IRPF lo máximo que podamos", ha asegurado. Bravo ha defendido que una mayor inversión permitiría aumentar la recaudación, incluso aunque se redujera el porcentaje de impuestos aplicado. "De cada millón de euros que se invierte, un 30% son impuestos", ha explicado.

El papel del Estado en las empresas públicas

En otro orden de cosas, el vicesecretario popular ha criticado la entrada del Gobierno en Telefónica. "Ayudaron a los saudíes a entrar en la compañía", ha señalado, antes de referirse a las partidas en publicidad de la compañía. "El problema no es poner a tu amigo, es poner a tu amigo que no sabe", ha afirmado. Frente a ello, ha defendido que las empresas públicas estén dirigidas por personas elegidas por su capacidad.

Preguntado por si un futuro Gobierno del PP mantendría la participación pública en las empresas en las que el Estado tiene presencia, Bravo ha asegurado que "en todo aquello que no responda a una función de carácter público es invadir empresas", una práctica de la que su partido no es partidario. En el caso de Caixa, ha cuestionado que el Gobierno tenga presencia en una entidad financiera; no obstante, ha defendido que hay que "valorar cómo hacer esas salidas de manera adecuada para no perjudicar".

Todo aquello que no responda a una función de carácter público es invadir empresas

Una postura diferente ha expresado sobre Indra. Bravo ha recordado el compromiso de España con Europa y la OTAN en materia de defensa y ha señalado que la compañía representa una oportunidad de innovación y crecimiento. Además, ha apuntado que "puede ser un instrumento utilizado para gestionar el ámbito de defensa en nuestro país".

Bravo también ha deslizado la posiblidad de varios cambios en los puestos directivos de las empresas participadas por la SEPI, ha defendido que sus responsables deben acreditar su capacidad y valía. "Lo que hace falta es que nadie dude de su capacidad o de su valía", ha afirmado. También ha considerado que en los equipos de estas empresas cotizadas "no están los mejores y hace falta hacer mejoras", y ha acusado al Gobierno de priorizar la cercanía al Partido Socialista. En particular, ha señalado a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y su responsabilidad en el apagón.

Un plan de 45 medidas para los autónomos

En relación con los trabajadores por cuenta propia, Bravo ha presentado un plan de 45 medidas que incluye una cuota cero al comienzo de la actividad. "Tenemos un problema de emprendimiento", ha advertido. También ha defendido un régimen de franquicia del IVA para quienes facturen hasta 85.000 euros, que les permitiría quedar exentos voluntariamente de pagar este impuesto, una medida que, según ha recordado, ya ha dictado la Unión Europea.

El plan contempla además una ley de segunda oportunidad para ayudar a los autónomos a subsanar ciertos errores que cometan a la hora de pagar impuestos. Bravo también ha criticado la red de seguridad que ofrece actualmente el Gobierno, al considerarla ineficaz.

Inmigración y empleo

Sobre el debate migratorio, ha defendido una inmigración "ordenada y legal", de personas que vengan a trabajar «con las mejores condiciones para la integración y, a ser posible, con un vínculo cultural».

En este ámbito, también ha reclamado prestar más atención a las personas de 50 o 60 años que pierden su empleo y tienen dificultades para encontrar otro. Bravo ha recordado que en España hay más de tres millones de desempleados, mientras que alrededor de un millón de puestos de trabajo permanecen sin cubrir. "Nadie se preocupa de trabajar con ellos para que tengan la oportunidad de trabajar", ha lamentado.

Un plan de infraestructuras a 15 años

Por último, Bravo ha abordado la situación de las infraestructuras y ha sugerido que en un futuro se hable de lo que hace el Ministerio de Fomento "sin saber casi quién es el ministro". Sobre la alta velocidad entre Andalucía y Madrid, ha defendido que sean los ingenieros quienes determinen si es necesario interrumpir el servicio.

El dirigente popular ha planteado un gran plan de infraestructuras dotado con 300.000 millones de euros para los próximos 15 años. Al término de la entrevista, Marta García Aller le ha pregutando si tendrá una cartera en el caso de que Feijóo llegue al Gobierno frente a lo que el político popular ha asegurado: "Lo importante no es quién va a ser ministro, sino que el ministro de Hacienda baje los impuestos".