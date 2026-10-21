EEUU prohíbe la entrada a Ada Colau a Puerto Rico por su activismo propalestino

Estados Unidos ha denegado a la candidata de Frente Amplio en España, Ada Colau, la entrada en el país para asistir a un acto en Puerto Rico, decisión que la también exalcaldesa de Barcelona sospecha que se debe a motivos ideológicos. La candidata, que había sido invitada al evento 'Fearless Cities' de Puerto Rico, que congrega a movimientos municipalistas, solicitó la autorización electrónica obligatoria de viaje para ciudadanos de países del Programa de Exención de Visado. Como afirman fuentes cercanas a Colau, se autorizó la entrada a toda la comitiva que le acompañaba excepto a la líder de Frente Amplio.

Ante esta negativa, se reclamó una entrevista personal con la embajada norteamericana para reconsiderar la decisión. Esta entrevista tuvo lugar hace 15 días -una vez fue rechazado el permiso a Colau- y en ella se habló de la Flotilla de solidaridad con Gaza, en la que participó la exalcaldesa, de su "activismo propalestino" y de los tres días que estuvo retenida en Israel. Finalmente, el pasado martes, Ada Colau recibió la denegación definitiva de su petición de entrada en Estados Unidos.

Fuentes confirman que esta decisión se debe, mayoritariamente, a la sospecha de que quiere "migrar ilegalmente al país", aunque como afirman fuentes cercanas a Colau, "es una obviedad que ha sido vetada por su activismo y por motivos ideológicos". Tras esto, Ada Colau ha interpuesto una querella contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presunto delito de torturas.

Las muestras de apoyo a Colau

Varios dirigentes de Frente Amplio se han pronunciado ante la denegación de acceso a Estados Unidos a Colau. Uno de los casos es el del número uno de la lista por Madrid al 29N, Emilio Delgado, al exclamar que EEUU fue un ejemplo de acogida, pero "Trump no ha hecho grande a América".

Por otro lado, sobre la visita del mandatario Argentino a España, Javier Milei, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha confrontado que el argentino pueda "entrar a España a hablar de recortes, pero Colau no puede entrar a EEUU a hablar de derechos". "Qué paradoja la censura de los defensores de la libertad", ha dicho Maíllo.