Del dóberman de Felipe González a las elecciones del 29N: Feijóo acusa a Sánchez de recurrir a la estrategia del miedo

Queda algo más de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, y, aunque la campaña electoral aún no ha empezado, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a recurrir al "dóberman" para explicar la estrategia del Partido Socialista en los próximos comicios. El líder del PP ha explicado que "el miedo es la única estrategia de quien ya se siente vencido y aterrorizado por el futuro", añadiendo que Sánchez busca "agitar el miedo con mentiras y con manipulación".

La estrategia del miedo vuelve al centro del debate político a pocas semanas de las elecciones, pero su origen se remonta a Felipe González y las elecciones generales de 1996. Ya hace unos días, Feijóo declaraba que no le sorprendería si sacaba a pasear "el doberman" 30 años después, respondiendo que quienes deben tener "cuidado" por su eventual llegada al poder son los "okupas", los "jetas", los "delincuentes", los "corruptos" y el "clan de Sánchez".

Este símil entre el dóberman y el miedo tiene su raíz en el PSOE de Felipe González, que, con motivo de la campaña electoral, difundió un vídeo electoral que contrastaba dos imágenes de España: una oscura y amenazante, vinculada al PP de José María Aznar, y otra luminosa y optimista, asociada a los socialistas, utilizando, de esta forma, el miedo como lengua vehicular.

En las escenas más recordadas aparecía un perro de aspecto agresivo, junto a imágenes de tormentas, explosiones y otras situaciones inquietantes. El mensaje pretendía advertir de los riesgos que, según el PSOE, implicaría una victoria de la derecha. La campaña se convirtió en una de las piezas de propaganda electoral más conocidas de la política española.

El objetivo era movilizar a los votantes y frenar el avance del PP, que llegaba a aquellos comicios con expectativas de victoria, tal y como ocurre ahora según las encuestas.

Feijóo recupera el dóberman para criticar la campaña de Sánchez

Treinta años después de aquella campaña, la referencia al dóberman vuelve a aparecer en el debate político, esta vez a raíz de las críticas de Feijóo a la estrategia electoral del PSOE ante las generales del 29N.

El líder popular sostiene que los socialistas intentan movilizar a sus votantes mediante el miedo a una victoria del PP, sumado al "avance de la extrema derecha". En sus intervenciones ha ironizado sobre la recuperación de aquel mensaje: "Otra vez con el miedo, el dóberman de hace 30 años", ha afirmado durante un acto político en Barcelona.

Feijóo también ha cuestionado los mensajes dirigidos a los pensionistas y ha acusado al PSOE de tratarlos como personas a las que se puede asustar con la llegada de un gobierno alternativo. Frente a esa estrategia, el dirigente popular defiende que los ciudadanos deben valorar la gestión del Ejecutivo y decidir en las urnas sobre la posibilidad de un cambio político.

Mientras Feijóo presenta las advertencias socialistas sobre una posible victoria de la derecha como una forma de agitar el miedo, el PSOE ha defendido en distintas campañas que un cambio de Gobierno puede poner en riesgo determinadas políticas sociales y derechos.

"Está todo inventado. Si ustedes vuelven a ver el primer debate de los años 90 entre los dos candidatos, volverán a comprobar las mismas discusiones sobre pensiones", apuntaba Feijóo. Con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, el dóberman vuelve así a formar parte del lenguaje político.