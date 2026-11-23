El pasado sábado, Aragón Radio organizó un debate entre los candidatos de PP, PSOE, Vox, Podemos y Chunta Aragonesista - Frente Amplio en la comunidad. El encuentro terminó con el minuto de oro, en el que cada partido ofreció su alegato final. En este contexto, el candidato de Podemos, Vicente Oliver, se ha hecho viral en redes sociales, pero no en el buen sentido.

Aragón Radio ha compartido en su perfil de X el vídeo del candidato, que ha sido objeto de comentarios irrespetuosos e hirientes. En el vídeo se ve a Oliver visiblemente nervioso, sin levantar la vista del papel y leyendo en todo momento lo que llevaba escrito, trabándose por momentos. Los usuarios se han tirado encima de él con comentarios del estilo "¿prepáratelo un poco, no?" o "esto es lo mejor que tenía Podemos en Aragón, normal que vayan a sacar 0 escaños".

Así las cosas, la candidata de la formación morada al Congreso, Irene Montero, ha salido en defensa de su compañero, del que se ha mostrado "orgullosa". La eurodiputada ha comentado en su cuenta de X que Vicente es "una persona trabajadora que no se dedica profesionalmente a la política", pero que "aunque sea difícil, lo intenta" y ha criticado a los que se ríen de él porque destinan "clasismo".

La cuenta del partido en Aragón también ha defendido a Vicente, al que ha calificado de "valiente, honrado y trabajador que sabe el coste de defender sus ideas" y le ha agradecido "poner el cuerpo". "Está nervioso, pero ¿cualquiera lo estaría, no?" han añadido.

Es la primera vez que Vicente pasa a la primera línea de la política

En una entrevista concedida a Alto Aragón, Vicente Oliver reconoce que ha dado el paso de pasar a la primera línea porque "es hora de actuar" debido a la "situación actual" de España porque "el sistema no funciona". Ha reconocido que la decisión es "arriesgada" porque todo "es muy nuevo" y todavía le da "cierto vértico afrontar todo lo que implica".

No solo ha recibido comentarios críticos o burlas, las redes sociales también se han llenado de mensajes de apoyo y defensa ante lo que consideran una represenación real de alguien que, de verdad, quiere cambiar las cosas: "Ojalá tuviéramos más candidatos honestos, con sus trabajos y vidas fuera de la política, y menos políticos profesionales como tenemos ahora", es uno de ellos.

Otros aseguran que les representa "más este currante" que otros líderes políticos actuales e, incluso, que prefieren a "un señor que se equivoque al leer porque está nervioso, que a otro que tenga una gran oratoria y me esté mintiendo a cada segundo". "Si votase en Huesca tendría mi voto, está nervioso, pero dice un montón de cosas importantes", señala otro usuario.