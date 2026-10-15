David Jiménez Torres, sobre la vivienda: "El PSOE pide el voto para resolver un problema que en ocho años de gobierno ha demostrado que no sabe resolver"

Los problemas para acceder a una vivienda están formando parte de las elecciones generales. Tras el desahucio de Maricarmen y el rechazo del Congreso de los dos decretos de vivienda, el Ejecutivo ha apuntado a la oposición como responsable de las dificultades que tienen los ciudadanos para entrar en un inmueble.

La vivienda forma parte del argumentario del Gobierno para tratar de captar votos de cara al 29N, pero ahora podría volver en su contra. Y es que esta misma semana se ha hecho público que el marido de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, cuenta con una treintena de pisos en alquiler. En medio del señalamiento a los fondos buitres y los grandes tenedores, Artículo 14 reveló que la pareja de la portavoz era propietario de múltiples casas.

A ello se ha sumado la información conocida ayer, donde el ministro de Función Pública, Óscar López, habría ordenado el desahucio de un inquilino en un inmueble propiedad de Muface. Una expulsión que habría sido firmada y promovida por el propio departamento que dirige.

Es por ello que las críticas se han centrado en estos casos. Los tertulianos de Más de Uno han vuelto a rescatar el caso de Maricarmen, asegurando que no se ha incumplido la ley. Sin embargo, el problema de la vivienda va más allá de lo acontecido en los últimos días.

David Jiménez apunta a la inacción del Gobierno

Lejos de ser un problema reciente, el tema de la vivienda viene siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad. Y es que según describe David Jiménez, periodista y tertuliano del programa, esta iba a ser "la legislatura de la vivienda" y, finalmente, "la crisis de la vivienda solo ha empeorado en los últimos años".

El drama es que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y el problema de la vivienda solo ha empeorado en los últimos años

Jiménez apunta a la inacción del Gobierno en esta cuestión después de ocho años al mando del Gobierno. Su falta de políticas y la escasez de oferta ha provocado el hartazgo de una población que cada vez encuentra más dificultades para acceder a una vivienda digna.

Por ello, el tertuliano achaca la intención de Pedro Sánchez de acudir a unas elecciones pidiendo el voto para solucionar algo que, en los últimos años, no ha podido hacer.

"Cómo se puede plantear que vamos a ir a unas elecciones generales en las que el partido del gobierno pide el voto para resolver un problema que ya ha demostrado que no puede resolver?", destaca David Jiménez.