Hasta cuándo se pueden publicar encuestas antes de las elecciones generales del 29N

Desde que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de la convocatoria de elecciones el pasado 6 de octubre, la ley establece que se pueden publicar encuestas acompañadas de quién las ha realizado y quién las ha encargado, así como su sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de representatividad, cómo fueron elegidos los encuestados y fechas de la misma.
También se debe incluir el texto completo de las preguntas y cuántas personas han contestado, si es que han existido estas preguntas. La Junta Electoral Central vigila el cumplimiento de estas condiciones para garantizar que no haya datos falsos y también tiene potestad de pedir información técnica de dicho sondeo para pedir una rectificación, si fuera necesario.
Calendario de las elecciones del 29N: hasta cuándo se pueden publicar encuestas
La normativa también incluye un límite a partir del cual ya no se pueden publicar más encuestas sobre las elecciones. En este caso, los sondeos sobre el 29N se pueden publicar hasta el lunes 23 de noviembre. Durante los cinco días anteriores a la votación, del martes 24 al sábado 28, la normativa prohíbe expresamente su publicación, difusión o reproducción por cualquier medio de comunicación.
Así, la ley no impide hacer encuestas dichos días, sino publicarlos o darlos a conocer. Tampoco se pueden publicar aquellas encuestas que ya hubieran salido en fechas anteriores.
Una vez que llega el día de las elecciones, las encuestas a pie de urna se difunden a partir de las 20:00 horas, cuando cierran los colegios electorales, en lo que supone una primera idea de la jornada electoral antes de que se vaya conociendo el escrutinio provisional.
Las fechas del 29N, de la convocatoria a las nuevas Cortes
Calendario oficial de las elecciones generales de 2026. En verde, las fechas que más afectan al votante.
6 oct
Convocatoria de las elecciones
El decreto se publica en el BOE. Se abre la solicitud del voto por correo.
12-19 oct
Consulta y reclamaciones del censo
En el ayuntamiento, la Oficina del Censo Electoral o la sede electrónica del INE.
21-26 oct
Presentación de candidaturas
31 oct-4 nov
Sorteo de las mesas electorales
En cada ayuntamiento. La notificación llega en los tres días siguientes.
2 nov
Proclamación de candidaturas
Desde ese día se envían las tarjetas censales.
9-22 nov
Se envía a casa la documentación del voto por correo
Por correo certificado, desde la Oficina del Censo Electoral.
13 nov
Empieza la campaña electoral
A las 0:00. Dura 15 días.
19 nov
Último día para pedir el voto por correo
21-26 nov
Votan en urna los residentes en el extranjero
En embajadas, consulados y centros habilitados.
24-28 nov
Prohibido publicar encuestas
25 nov
Último día para enviar el voto por correo
27 nov
Termina la campaña
A las 24:00.
28 nov
Jornada de reflexión
29 nov
Elecciones
Los colegios abren de 9:00 a 20:00.
4-7 dic
Escrutinio general
En las juntas electorales provinciales, con el voto de los residentes en el extranjero.
23 dic
Se constituyen el Congreso y el Senado
A las 10:00. Después llegan las consultas del Rey y la investidura.
Ver el calendario en una tabla
Calendario electoral del 29N.
|Fecha
|Qué pasa
|6 oct
|Convocatoria de las elecciones. El decreto se publica en el BOE. Se abre la solicitud del voto por correo.
|12-19 oct
|Consulta y reclamaciones del censo. En el ayuntamiento, la Oficina del Censo Electoral o la sede electrónica del INE.
|21-26 oct
|Presentación de candidaturas
|31 oct-4 nov
|Sorteo de las mesas electorales. En cada ayuntamiento. La notificación llega en los tres días siguientes.
|2 nov
|Proclamación de candidaturas. Desde ese día se envían las tarjetas censales.
|9-22 nov
|Se envía a casa la documentación del voto por correo. Por correo certificado, desde la Oficina del Censo Electoral.
|13 nov
|Empieza la campaña electoral. A las 0:00. Dura 15 días.
|19 nov
|Último día para pedir el voto por correo
|21-26 nov
|Votan en urna los residentes en el extranjero. En embajadas, consulados y centros habilitados.
|24-28 nov
|Prohibido publicar encuestas
|25 nov
|Último día para enviar el voto por correo
|27 nov
|Termina la campaña. A las 24:00.
|28 nov
|Jornada de reflexión
|29 nov
|Elecciones. Los colegios abren de 9:00 a 20:00.
|4-7 dic
|Escrutinio general. En las juntas electorales provinciales, con el voto de los residentes en el extranjero.
|23 dic
|Se constituyen el Congreso y el Senado. A las 10:00. Después llegan las consultas del Rey y la investidura.
FUENTE: LOREG, RD 806/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO