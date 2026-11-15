ELECCIONES GENERALES

Hasta cuándo se pueden publicar encuestas antes de las elecciones generales del 29N

Los sondeos sobre los comicios generales están presentes la mayor parte de la campaña electoral, aunque hay plazos que respetar por ley.

Cómo evolucionan las encuestas y sondeos del 29N: así va el voto estimado y los escaños de PSOE, PP, Vox, Frente Amplio...

¿Me he librado ya de que me toque ser mesa electoral en las elecciones generales del 29N? Fechas clave y dónde puedo ver si he sido seleccionado

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Imagen de archivo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE/ Miguel Ángel Molina

Desde que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de la convocatoria de elecciones el pasado 6 de octubre, la ley establece que se pueden publicar encuestas acompañadas de quién las ha realizado y quién las ha encargado, así como su sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de representatividad, cómo fueron elegidos los encuestados y fechas de la misma.

También se debe incluir el texto completo de las preguntas y cuántas personas han contestado, si es que han existido estas preguntas. La Junta Electoral Central vigila el cumplimiento de estas condiciones para garantizar que no haya datos falsos y también tiene potestad de pedir información técnica de dicho sondeo para pedir una rectificación, si fuera necesario.

Calendario de las elecciones del 29N: hasta cuándo se pueden publicar encuestas

La normativa también incluye un límite a partir del cual ya no se pueden publicar más encuestas sobre las elecciones. En este caso, los sondeos sobre el 29N se pueden publicar hasta el lunes 23 de noviembre. Durante los cinco días anteriores a la votación, del martes 24 al sábado 28, la normativa prohíbe expresamente su publicación, difusión o reproducción por cualquier medio de comunicación.

Así, la ley no impide hacer encuestas dichos días, sino publicarlos o darlos a conocer. Tampoco se pueden publicar aquellas encuestas que ya hubieran salido en fechas anteriores.

Una vez que llega el día de las elecciones, las encuestas a pie de urna se difunden a partir de las 20:00 horas, cuando cierran los colegios electorales, en lo que supone una primera idea de la jornada electoral antes de que se vaya conociendo el escrutinio provisional.

Las fechas del 29N, de la convocatoria a las nuevas Cortes

Calendario oficial de las elecciones generales de 2026. En verde, las fechas que más afectan al votante.

Línea de tiempo; los datos están también en la tabla que sigue.

6 oct

Convocatoria de las elecciones

El decreto se publica en el BOE. Se abre la solicitud del voto por correo.

12-19 oct

Consulta y reclamaciones del censo

En el ayuntamiento, la Oficina del Censo Electoral o la sede electrónica del INE.

21-26 oct

Presentación de candidaturas

31 oct-4 nov

Sorteo de las mesas electorales

En cada ayuntamiento. La notificación llega en los tres días siguientes.

2 nov

Proclamación de candidaturas

Desde ese día se envían las tarjetas censales.

9-22 nov

Se envía a casa la documentación del voto por correo

Por correo certificado, desde la Oficina del Censo Electoral.

13 nov

Empieza la campaña electoral

A las 0:00. Dura 15 días.

19 nov

Último día para pedir el voto por correo

21-26 nov

Votan en urna los residentes en el extranjero

En embajadas, consulados y centros habilitados.

24-28 nov

Prohibido publicar encuestas

25 nov

Último día para enviar el voto por correo

27 nov

Termina la campaña

A las 24:00.

28 nov

Jornada de reflexión

29 nov

Elecciones

Los colegios abren de 9:00 a 20:00.

4-7 dic

Escrutinio general

En las juntas electorales provinciales, con el voto de los residentes en el extranjero.

23 dic

Se constituyen el Congreso y el Senado

A las 10:00. Después llegan las consultas del Rey y la investidura.

Ver el calendario en una tabla

Calendario electoral del 29N.

FechaQué pasa
6 octConvocatoria de las elecciones. El decreto se publica en el BOE. Se abre la solicitud del voto por correo.
12-19 octConsulta y reclamaciones del censo. En el ayuntamiento, la Oficina del Censo Electoral o la sede electrónica del INE.
21-26 octPresentación de candidaturas
31 oct-4 novSorteo de las mesas electorales. En cada ayuntamiento. La notificación llega en los tres días siguientes.
2 novProclamación de candidaturas. Desde ese día se envían las tarjetas censales.
9-22 novSe envía a casa la documentación del voto por correo. Por correo certificado, desde la Oficina del Censo Electoral.
13 novEmpieza la campaña electoral. A las 0:00. Dura 15 días.
19 novÚltimo día para pedir el voto por correo
21-26 novVotan en urna los residentes en el extranjero. En embajadas, consulados y centros habilitados.
24-28 novProhibido publicar encuestas
25 novÚltimo día para enviar el voto por correo
27 novTermina la campaña. A las 24:00.
28 novJornada de reflexión
29 novElecciones. Los colegios abren de 9:00 a 20:00.
4-7 dicEscrutinio general. En las juntas electorales provinciales, con el voto de los residentes en el extranjero.
23 dicSe constituyen el Congreso y el Senado. A las 10:00. Después llegan las consultas del Rey y la investidura.

FUENTE: LOREG, RD 806/2026 Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL · ELABORACIÓN: ONDA CERO

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