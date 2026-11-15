Hasta cuándo se pueden publicar encuestas antes de las elecciones generales del 29N

Desde que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de la convocatoria de elecciones el pasado 6 de octubre, la ley establece que se pueden publicar encuestas acompañadas de quién las ha realizado y quién las ha encargado, así como su sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error, nivel de representatividad, cómo fueron elegidos los encuestados y fechas de la misma.

También se debe incluir el texto completo de las preguntas y cuántas personas han contestado, si es que han existido estas preguntas. La Junta Electoral Central vigila el cumplimiento de estas condiciones para garantizar que no haya datos falsos y también tiene potestad de pedir información técnica de dicho sondeo para pedir una rectificación, si fuera necesario.

Calendario de las elecciones del 29N: hasta cuándo se pueden publicar encuestas

La normativa también incluye un límite a partir del cual ya no se pueden publicar más encuestas sobre las elecciones. En este caso, los sondeos sobre el 29N se pueden publicar hasta el lunes 23 de noviembre. Durante los cinco días anteriores a la votación, del martes 24 al sábado 28, la normativa prohíbe expresamente su publicación, difusión o reproducción por cualquier medio de comunicación.

Así, la ley no impide hacer encuestas dichos días, sino publicarlos o darlos a conocer. Tampoco se pueden publicar aquellas encuestas que ya hubieran salido en fechas anteriores.

Una vez que llega el día de las elecciones, las encuestas a pie de urna se difunden a partir de las 20:00 horas, cuando cierran los colegios electorales, en lo que supone una primera idea de la jornada electoral antes de que se vaya conociendo el escrutinio provisional.