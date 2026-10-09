El PP acepta tres debates para el 29N con distintos formatos y sólo irá a entrevistas en RTVE si son de producción interna

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ya centran la agenda de los principales partidos políticos que están entregados de lleno a la precampaña y ya se preparan para una campaña electoral que será sin duda bronca y tensa.

Uno de los momentos clave de la campaña será la celebración de los debates electorales. Consciente de ello, el Partido Popular ha anunciado que ha aceptado participar en tres de ellos, con distintos formatos y en distintas cadenas.

En un comunicado, el principal partido de la oposición dice que su líder y candidato, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar en un cara a cara con el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, en Mediaset el 16 de noviembre, el primer lunes de la campaña electoral, igual que en los comicios de 2023.

Además añade que acudiría al debate entre los candidatos de las principales partidos con representación parlamentaria en todo el territorio nacional propuesto por Atresmedia y sugiere que se celebre el 26 de noviembre, lo más cerca posible del día de las votaciones.

El Partido Popular también está dispuesto a participar también en el debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria propuesto por RTVE para el 23 de noviembre.

Condiciones para las entrevistas en Televisión Española

Por otro lado, el Partido Popular ha puesto como condición para acudir a las entrevistas en RTVE que éstas se desarrollen "en un espacio de producción propia".

El principal partido de la oposición señala que la corporación pública "no tiene directivos que trabajen pensando en el interés general, pero sí magníficos profesionales de la comunicación". Por ello, entiende, "deben ser ellos y no una productora externa quienes asuman del reto y la responsabilidad de organizar estas entrevistas".

"Si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo, irá", concluye el comunicado.

El PSOE estará en todos los debates electorales

Por su parte el PSOE ha reiterado su "compromiso firme con el debate público" y confirma que su partido estará "en todos los debates electorales".

En un comunicado remitido a los medios, el partido socialista hace hincapié en que "son los medios de comunicación quienes organizan los debates electorales en democracia y no los partidos políticos quienes deciden dónde y con quién debatir".

Por tanto, añaden, "estudiaremos todas las propuestas que recibamos con la voluntad inequívoca de participar en todas".