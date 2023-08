Abascal elige a Pepa Millán como nueva portavoz de Vox en el Congreso

En su primera intervención tras la salida de Iván Espinosa de los Monteros, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este martes a Pepa Millán como la nueva portavoz del partido en el Congreso.

Abascal ha aprovechado su intervención para elogiar la labor de Millán durante la pasada legislatura, hablando de ella como ejemplo de que en Vox "hay cantera, equipo y futuro". También ha aprovechado para recalcar que la dimisión de Espinosa de los Monteros es exclusivamente por motivos personales y familiares, desmintiendo los rumores que señalaban a posibles divisiones internas en el partido. "No hay ningún tipo de razón política, de razón programática", ha insistido, desechando las críticas de ex diputados como Rubén Manso o Víctor Sánchez del Real.

En palabras de Abascal: "Siempre hay gente, como en todos los partidos, que no está satisfecha cuando no tiene un acta, cuando no sale elegida. Es algo que ocurre en todos los partidos políticos".

Quién es Pepa Millán

María José Rodríguez de Millán Parro, cordobesa de 28 años, se graduó en Derecho en la Universidad de Sevilla, donde también realizó un doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de los contratos y Responsabilidad Civil. Además, estudió para opositar al cuerpo de Registradores de la Propiedad.

Durante la anterior legislatura, Millán se convirtió en asesora de Vox dentro del Parlamento Andaluz, en temas como empleo, igualdad, fomento y presidencia. Posteriormente, en julio de 2022 pasó a ser senadora del partido en Andalucía, convirtiéndose en la voz de Vox en la Cámara Alta, en donde tuvo intensos debates con el gobierno de Sánchez.

Gracia a sus intervenciones, Abascal decidió incluirla en el quinto puesto en sus listas por Madrid para las pasadas elecciones del 23J. Con el nombramiento de esta semana, se convierte en la portavoz del grupo en el Congreso.

Elogios para la nueva portavoz

Abascal ha alabado su nuevo papel en Vox, comentando que ganan una gran portavoz "que se estrenó en el Parlamento teniendo que interpelar al presidente del Gobierno y cantándole las 40 y haciéndolo como muy pocos parlamentarios, como muy pocos diputados y senadores son capaces de hacerlo", ha resaltado. El líder de Vox ha hablado también de las altas expectativas que tienen con ella, añadiendo que "va a representar con gran dignidad y para gran tranquilidad a todos nuestros votantes".

Sobre aquellos que apuntan a divisiones internas, el líder de Vox ha recordado que estos días "se ha hablado de facciones en Vox: desde liberales, nacionalcatólicas, falangistas, incluso preconciliares", pero que realmente no hay discrepancias sobre el programa del partido. "No hay ningún debate ideológico, no ha existido nunca, por lo tanto siento pincharles el globo", ha dicho. "Aquí en Vox cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad de los españoles en todos los órdenes. Los que quieran sembrar división y discordia, evidentemente no tienen cabida en Vox", ha concluido.