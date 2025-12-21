Resultados de las elecciones de Extremadura 2025 en Almaraz

La noche del 21 de diciembre ha marcado el inicio del recuento de las elecciones de Extremadura, una cita clave que determinará la composición de la Asamblea para los próximos cuatro años. Con los colegios cerrados, los datos comienzan a actualizarse y permiten conocer cómo evoluciona el reparto de fuerzas en la comunidad.

En esta página puedes seguir los resultados oficiales en tiempo real, con información sobre el número de diputados asignados a cada partido, los porcentajes de voto y el avance del escrutinio. La actualización automática de los datos ofrece una visión precisa del ritmo al que se va definiendo el nuevo mapa político extremeño.

Onda Cero mantiene un seguimiento permanente para contar, paso a paso, qué formación se sitúa al frente, cómo fluctúan los bloques y qué posibilidades de gobierno se abren conforme avanza el recuento. Sigue los resultados de las elecciones de Extremadura en Almaraz.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:52 Extremadura

Cáceres

Almaraz DATOS 2023 Partido % Votos EXTREMADURA UNIDA 0 0 NEX 0 0 PACMA 0 0 PP 0 0 Cs 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 JUNTOS-LEVANTA 0 0 PODEMOS-IU-AV 0 0 PSOE 0 0 VOX 0 0 UED-SyT 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -81.2 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Extremadura

Para estos comicios que, recordemos, llegan casi dos años antes de lo previsto -después de que la líder del PP, María Guardiola, no encontrase los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2026- los populares han seguido apostando por Guardiola, un perfil centrado en la gestión y la estabilidad institucional.

En cuanto al PSOE, ha defendido también la continuidad de su proyecto, pese a las polémicas, Miguel Ángel Gallardo sigue al frente de los socialistas, con el 'peligro' de obtener el peor resultado de la historia del partido en Extremadura. Al otro lado de la balanza se encuentra Vox que con Óscar Fernández opta a conseguir más apoyos que nunca y, sobre todo, a seguir siendo necesario para que el PP forme Gobierno.

Por último, Unidas por Extremadura (UpE), Irene de Miguel sigue al frente de la formación con una candidatura enfocada en la transición ecológica, la igualdad y la defensa de los servicios públicos.

Cuál es la mayoría absoluta en Extremadura

La Asamblea de Extremadura está compuesta por 65 escaños, por lo que la mayoría absoluta se alcanza con 33 diputados. Esta cifra marca el umbral imprescindible para que un partido o una coalición pueda gobernar sin necesidad de apoyos externos, garantizando la aprobación de presupuestos y la estabilidad parlamentaria durante la legislatura.

En cada elección autonómica, el reparto de escaños se determina por circunscripciones provinciales y aplicación de la Ley d'Hondt, factores que pueden favorecer o penalizar a las formaciones según su implantación territorial. Por este motivo, alcanzar los 33 escaños se convierte en el eje central de la estrategia de todos los partidos, ya que define tanto la capacidad de gobernar en solitario como las combinaciones posibles para formar mayoría a través de pactos.

Calculadora de pactos

Cuáles fueron los resultados de las elecciones de Extremadura en 2023

Las elecciones autonómicas de 2023 en Extremadura dejaron un resultado muy ajustado, con un Parlamento fragmentado y sin una mayoría clara. El PP fue la fuerza más votada -con 237.384 apoyos- y consiguió un avance significativo en escaños, mientras que el PSOE perdió parte de su representación respecto a la legislatura anterior. Ambos obtuvieron 28 escaños. Vox consolidó su presencia institucional en la región -con 5 escaños- y UPE mantuvo un espacio más reducido dentro de la Cámara -con 4 escaños-.

La distribución final de escaños obligó a abrir un periodo de negociaciones en el que las mayorías dependían de pactos entre partidos, marcando un escenario político más competitivo que en ciclos anteriores. Estos resultados sirvieron además como referencia para entender la evolución del voto en la comunidad y las dinámicas que han llevado a la convocatoria de nuevas elecciones. Si quieres, puedo añadir una tabla o resumen numérico para completar este apartado.