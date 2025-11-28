El PP no conseguiría la mayoría absoluta en Extremadura y necesitaría el apoyo de Vox para gobernar, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Félix Tezanos, pronostica que en las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre el PP no lograría la mayoría absoluta y necesitaría de Vox para sumarla, aunque los 'populares' serían el primer partido y la izquierda no sumaría para gobernar.

En concreto, según el CIS, el PP obtendría entre 25 y 29 escaños frente a los 28 que sacó en las elecciones de junio de 2023, mientras que el PSOE caería a entre 19 y 22 desde los 28 de hace dos años y medio.

Gran subida de Vox, que duplicaría sus escaños

Por su parte, Vox experimentaría una gran subida, pasando de 5 escaños en los anteriores comicios a entre 10 y 12 ahora. La mayoría absoluta en el Parlamento de Extremadura está en 33 diputados de un total de 65, por lo que los populares necesitarían a los de Santiago Abascal para lograr ese número de parlamentarios.

Al mismo tiempo, Podemos subiría ligeramente respecto a las anteriores elecciones, al pasar de 4 a entre 6 y 7 diputados. Este sondeo ha sido realizado por el CIS entre el 21 y el 25 de noviembre a partir de 2.037 entrevistas telefónicas.