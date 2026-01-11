Abascal asegura que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que van a entrar en el Gobierno de Extremadura con una videpresidencia y varias consejerías. Tal y como ha dicho en una entrevista en Okdiario, Abascal justifica esto por la representación que ha obtenido su partido en las últimas elecciones, en las que consiguió 11 escaños -frente a los cinco que tenía antes-.

Abascal ha indicado que la presencia de su partido en el Ejecutivo extremeño es para garantizar "que se producen los cambios" que reclaman y con el presupuesto "adecuado" para poder ejecutar ellos mismos las políticas de su partido. Esta semana está previsto que el PP arranque con Vox la mesa de diálogo para la investidura de María Guardiola.

"Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado", ha señalado Abascal al citado medio.

Abascal considera que el PP les engañó

La presidenta extremeña en funciones quiere que las propuestas se traten en bloque y bajo la premisa de la estabilidad política, económica y social. Según fuentes próximas a la negociación, los populares están dispuestos a abrir la puerta del futuro Gobierno extremeño a Vox, que tras las elecciones de 2023 lideró la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta julio de 2024.

Abascal cree que el PP les engañó y por eso tuvieron que salir de los gobiernos autonómicos, pero ahora las cosas han cambiado porque ha habido "nuevas elecciones y una nueva relación de mayorías". "Ellos dicen que nosotros no queremos gobernar porque han esparcido un bulo, pero no es una cuestión de consejerías, de números, o de tener una vicepresidencia: se trata de hacer políticas concretas", ha expresado.

Yo quiero ser presidente del Gobierno de España

A su juicio, es importante que haya cambios en la "reindustrialización, con la oposición al Pacto Verde, con la oposición a las políticas migratorias, con la rebaja fiscal y con el fin del gasto político". Según Abascal, si eso se produce desde fuera del Gobierno, no es necesario que formen parte del mismo, pero al no haber "confianza", sí lo cree "necesario".

Para concluir, Abascal ha insistido en que su máxima aspiración es llegar a presidir el Gobierno y no solo "una vicepresidencia de Feijóo". "Yo quiero ser presidente del Gobierno de España y quiero liderar un gran cambio en España", ha aseverado a Okdiario, en una entrevista en la que también ha hablado sobre otras cuestiones como la inmigración o lo sucedido en Venezuela.