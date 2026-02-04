Elecciones Aragón

Último día para votar por correo en las elecciones de Aragón 2025

El voto por correo se puede realizar presencialmente en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web de Correos.

El PSOE puede afrontar el peor resultado de la historia en Aragón, según las últimas encuestas

El calendario de las elecciones en Aragón en 2026: voto por correo, mesas electorales

Alicia Bernal

Madrid |

Ya está listo todo el dispositivo para el voto por correo
Ya está listo todo el dispositivo para el voto por correo | Pixabay

El próximo 8 de febrero los aragoneses y aragonesas tienen una cita con las urnas para elegir a sus representantes en el parlamento autonómico, pero hay algunos votantes que lo harán antes: los votantes por correo.

En las anteriores elecciones autonómicas, que se celebraron en pleno mes de julio de 2023, un 3,3 % del electorado (34.202 residentes en Aragón) solicitaron votar por correo,

¿Hasta cuándo puedo votar por correo?

El pasado jueves, 29 de enero finalizó el plazo para poder solicitar el voto por correo para las elecciones a las Cortes de Aragón. Un trámite que para poder realizarlo es obligatorio estar inscrito en el censo electoral.

El voto por correo se puede hacer en cualquier oficina de Correos o de forma telemática en la web de Correos, aunque en la opción telemática será necesario identificar tu identidad con el DNI electrónico o un certificado digital válido. El plazo establecido para depositar el sobre con tu voto es hasta el 4 de febrero de 2026. Y en el caso de que hayas solicitado realizar tu voto por correo de forma telemática, Correos dispone de un formulario en su web al que se accede mediante firma electrónica con los sistemas de identificación válidos, los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

Voto presencial: ¿qué se necesita para ir a votar?

Para poder votar se necesita ir acreditado con alguno de los siguientes documentos:

  • DNI
  • Pasaporte.
  • Carnet de conducir en el que aparezca la fotografía o carnet de conducir digital en la app miDGT.
  • Tarjeta de residencia.

Ten en cuenta que no importa si están caducados, siempre y cuando se lleve el documento original, ya que las fotocopias no son válidas.

Los colegios electorales estarán abiertos durante prácticamente todo el día de los comicios, y sus ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 20:00 horas, momento en el que se produce el cierre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer