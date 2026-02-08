Carlos Alsina conduce este domingo en Onda Cero el programa especial Elecciones Aragón 2026

Aragón se juega su futuro este domingo en unas elecciones autonómicas cuyos resultados serán leídos en clave nacional. ¿Se producirá el desplome del PSOE que pronostican las encuestas? ¿Estarán Jorge Azcón y el PP en disposición de poder formar Gobierno? ¿Necesitará a Vox? ¿Cuánto subirá el partido de Santiago Abascal en la comunidad autónoma? Todas estas incógnitas empezarán a tener respuesta en la tarde-noche del domingo.

Carlos Alsina conducirá en Onda Cero el programa especial Elecciones Aragón 2026, donde se hará un exhaustivo seguimiento a los comicios autonómicos.

A las 20.00 h, Alsina ofrecerá a los oyentes el cierre de los colegios electorales y los resultados de los sondeos a pie de urna que publiquen los diferentes medios de comunicación. Y, a partir de las 21.00 h, el director de Más de uno ofrecerá en directo el escrutinio del voto.

Para analizar los resultados y los diferentes escenarios que se abrirán como consecuencia de ellos, Carlos Alsina contará con la colaboración de los analistas políticos Ignacio Varela, Marta García Aller, Rubén Amón, Rafa Latorre, Ainhoa Martínez, Sergio del Molino, Julián Cabrera y Luis Puyuelo.

Desde primera hora

Desde primera hora de la mañana, los Servicios Informativos centrales de Onda Cero y la redacción de Onda Cero en Aragón irán actualizando todos los datos de la jornada electoral en los diferentes espacios informativos. A las 7.00 y a las 14.00 h, Juan Diego Guerrero se pondrá al frente de ‘Noticias fin de semana’. Además, los boletines horarios también ofrecerán información puntual de los comicios extremeños.

Y en ondacero.es

La web ondacero.es ofrecerá también información de las elecciones autonómicas, así como el escrutinio del voto de los aragoneses en directo. Además, ofrecerá un minuto a minutos con la última hora que se vaya produciendo.