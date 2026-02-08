Azcón llama a que las elecciones tengan "un eco nacional" y rechaza hacer "análisis políticos" sobre la subida de Vox

El candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, madrugó este domingo para votar en su colegio electoral y apeló a los aragoneses a movilizarse para que las elecciones autonómicas tengan "un eco nacional".

En sus primeras declaraciones tras ejercer su derecho al sufragio en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, Azcón rechazó hacer "análisis políticos"sobre la posible subida de Vox –que le impediría lograr la mayoría suficiente que buscaba cuando adelantó las elecciones– y se dirigió a los aragonés para recordarles que "tienen la oportunidad de expresar su opinión" y que se escuche en toda España, dado que es la primera vez que Aragón va a las urnas en solitario.

"Quiero animarles a que lo hagan, es importantísimo", señaló. "Estas elecciones son las primeras en las que la comunidad tiene la oportunidad de hablar solo en Aragón, y seguro que se va a escuchar en toda España. Es importantísimo que hoy, que es el día que tenemos la oportunidad de hablar y de decir lo que pensamos, lo aprovechemos", añadió Azcón, que apuntó a la gran afluencia de medios de comunicación de ámbito nacional.

Convencido de que va a "ganar las elecciones"

El candidato del PP se mostró convencido de que va "a ganar las elecciones", pero reclamó a los aragoneses que se movilicen para que su veredicto tenga "eco nacional". Zaragoza ha amanecido con sol y temperaturas amables, lo que facilita la participación.

Azcón votó junto con su mujer e hijos y se mostró convencido de que esos cuatro votos son "seguros" para el PP, que requiere de un empujón con respecto a los sondeos para desprenderse de Vox y gobernar sin amarras. No obstante, las fuentes consultadas en el PP se hacen ya a la idea de que tendrán que entenderse otra vez con los de Santiago Abascal ante su previsible subida en las urnas.

Subida de Vox

Los sondeos internos reflejan un ligero avance del PP que, sumado a un posible retroceso de Existe y la desaparición del Partido Aragonés, imposibilita esa mayoría que ansiaba Azcón cuando convocó elecciones.

Las fuentes del PP consultadas por Servimedia a lo largo de la campaña señalan dos puntos de inflexión que han disparado aún más a Vox durante la campaña: el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas y la regularización masiva de inmigrantes 'sin papeles' anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, los 'trackings' moderaron el ascenso de Vox una vez que su candidato, Alejandro Nolasco, se posicionó a favor del trasvase del Ebro.