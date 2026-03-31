Podemos cambia su estrategia para Andalucía: tiende la mano a IU y levanta el veto a Sumar

Podemos ha cambiado el guion de cara a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y ahora mantiene la puerta abierta para presentarse en coalición con Por Andalucía, formación que incluye a Izquierda Unida y Sumar.

Así lo ha confirmado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, que este lunes trasladó la "total mano tendida" a Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía y líder de Izquierda Unida, para conseguir un acuerdo que "permita desalojar" de la Junta a Juanma Moreno. "Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato Juan Antonio Delgado y de la dirección andaluza, que ya han expresado la total mano tendida a Maíllo y Por Andalucía para llegar a un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta".

Estas fueron las palabras de Fernández ante una izquierda alternativa que afronta una semana clave para concluir si en las elecciones de Andalucía habrá división electoral, como ocurrió en Aragón y Castilla y León, o si se abre la puerta de una negociación 'in extremis'.

A contrarreloj

El próximo viernes 3 de abril concluye el plazo para registrar coaliciones. Diversas fuentes de los partidos implicados, recoge Europa Press, decían que entraban en esta semana sin una hoja de ruta clara y sin saber si la opción de concurrir en coalición era viable por la dificultad del escenario. Sin embargo, otras voces exponían que había conversaciones abiertas para ver si todavía hay opciones de formar alianzas, aunque no han hablado de negociaciones formales.

En este segundo escenario se ha expresado el secretario de Organización de Podemos, remarcando que "mucha gente está pidiendo el acuerdo" y que, por ende, la formación "está llevando a cabo estas negociaciones" que permitan "acabar con las políticas de saqueo, de privatización y destrucción de los servicios públicos" del PP en Andalucía.

"Los contactos los está llevando a cabo nuestra dirección andaluza, que es a la que le corresponden los acuerdos territoriales, pero desde la dirección estatal compartimos plenamente esa mano tendida a Maíllo para poder llegar a ese acuerdo", ha reiterado, precisando que "quedan unos días" y que espera que "esas conversaciones puedan llevarse a cabo".

Una oportunidad a Sumar

Este cambio en el guion de Podemos es más que significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta ahora Podemos estaba abierto a pactar con Izquierda Unida en todas las elecciones, pero manteniendo el veto a Sumar al considerarlo un partido subordinado al PSOE.

En cambio, fuentes de Sumar han confirmado en declaraciones a la agencia EFE que la nueva postura de los morados es una "buena noticia para el conjunto del espacio progresista" que cuenta con su "confianza absoluta" para unas negociaciones que ya han empezado en Andalucía.