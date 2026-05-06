Juanma Moreno dice que Montero es "la señora del pasado": "Andalucía ya no es la antigua, en la que la vida parecía en blanco y negro"

El candidato del Partido Popular a la Junta mantuvo una intensa agenda en la provincia de Granada que terminó con un mitin en el corazón de la capital, en la Plaza de la Universidad. Así, Moreno anunció que busca en Granada un escaño crucial. Aquel que puede hacerle gobernar en solitario, sin tener que plantearse pactos incómodos con la ultraderecha.

Juanma Moreno se refirió a María Jesús Montero como “la señora del pasado” y aseguró que “Andalucía ya no es la Andalucía Antigua, la de los 80 y 90 en las que la vida parecía en blanco y negro”. Se ha enorgullecido de los datos de empleo en la comunidad autónoma y asegura que el éxito en estas cifras no son obra del Gobierno de Sánchez.

También anunció en Almuñécar que, si todo va como dicen las encuestas - la última que ha hecho la Fundación Centro de Estudios Andaluces (el Centra) indica que volvería a ganar, muy cerca de la mayoría absoluta-, creará una ley de Regadía Sostenible en Andalucía para que la preocupación por el agua y el campo será “prioritaria” en la próxima legislatura.

Este anuncio lo hizo en Almuñécar, en la costa de Granada, donde los agricultores esperan desde hace décadas infraestructuras básicas del Gobierno para regar sus campos, subrayando que los cultivos de regadío sostienen el 64% de la producción y el 63% del empleo agrario en la comunidad. Este miércoles, será Alberto Núñez Feijóo el que venga a Granada, mitineará en el norte de la provincia, en la ciudad de Guadix. Según fuentes del PP, “allá donde no llegue Juanma Moreno, irá el secretario nacional de los populares”.

"Decir que nosotros dilapidamos los servicios públicos es una gran mentira", añadió Juanma Moreno, que ha indicado que Montero fue la consejera andaluza de Salud que dejó "medio millón de personas en una lista de espera que estaban metidas en los cajones", y la que "recortó" 1.500 millones de la sanidad.

"Lo podéis decir con absoluta dignidad, no existe en la historia de Andalucía un gobierno que haya invertido tanto en sanidad, en educación y en dependencia" como el del PP-A, según ha señalado Juanma Moreno, quien ha agregado que "nunca en la historia ha habido más trabajadores y más profesionales" en esos servicios públicos.

Apuesta por Granada

El candidato popular destacó que seguirá apostando por Granada como capital de la Inteligencia Artificial con estos ámbitos: