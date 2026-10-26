David Ferrer, a Onda Cero: "Alcaraz tiene muy claro que quiere conquistar la Copa Davis"

David Ferrer ha anunciado este lunes en el Consejo Superior de Deportes los cinco jugadores que representarán a España en la fase final de la Copa Davis, que se disputará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia: Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Rafa Jódar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.

En declaraciones a Onda Cero, Ferrer ha destacado el compromiso de sus jugadores y, especialmente, la ilusión de Carlos Alcaraz por conquistar un título que todavía no figura en su palmarés.

"Con Carlos siempre ha sido fácil. Él siempre ha tenido muy claro que quiere estar, que quiere conquistar la Copa Davis porque nunca la ha podido conquistar. Yo creo que es una ilusión muy grande para Carlos", ha explicado el seleccionador.

Ferrer también ha confirmado que las conversaciones con Alejandro Davidovich fueron sencillas y fluidas, tanto con el jugador como con su entrenador, Pepo Clavet. "Es muy merecido que pueda estar en las finales", ha señalado.

Van a ser mis últimas eliminatorias como seleccionador de España

El capitán español reconoce que confeccionar la lista nunca resulta sencillo: "No es un tema personal, es un tema deportivo que tienes que decidir. Hay jugadores que también merecían estar y no pueden estar en la lista".

España debutará el jueves 26 de noviembre frente a Austria con el objetivo de conquistar su séptima Ensaladera. Será, además, la última competición de Ferrer al frente del equipo nacional.

"Van a ser mis últimas eliminatorias como seleccionador de España. Lo he disfrutado, lo paso muy bien y es un trabajo que me ha gustado mucho", ha reconocido a Onda Cero.