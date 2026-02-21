"Tenemos un bronce que sabe a oro": Ana Alonso y Oriol Cardona triunfan en los Juegos Olímpicos de invierno

"Tenemos un bronce que sabe a oro". Estas han sido las palabras de la deportista Ana Alonso tras hacerse con el bronce junto a Oriol Cardona este sábado en el relevo mixto de esqui de montaña. "Quién me hubiera dicho a mí que estaríamos aquí en el podio de unos Juegos Olímpicos", reconoce Cardona en Radioestadio.

Ambos deportistas han hecho historia en los Juegos de Milano-Cortina d'Ampezzo celebrados en Italia. "Nosotros hemos salido a luchar por el oro, que no ha podido ser, pero tenemos un bronce que sabe a oro", admite Alonso, quien lo ha dado todo junto a su compañero: "He intentado exprimirme al máximo".

Por su parte, Cardona ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento y también de reconocimiento a todas las personas que hay detrás de la participación deportiva en competiciones como estas. "Hay muchísima gente detrás de un resultado así", admite. "Hay mucha gente que ha estado a lo largo de esta carrera y sin todos ellos no hubiera sido posible lograr lo que hemos conseguido. Gracias a todo el mundo, a las instituciones y patrocinadores que nos han apoyado durante tanto tiempo".

Marca España

El triunfo de ambos, que ya queda para la historia, no fue fácil. Alonso, bronce en la prueba esprint, llegó séptima a la primera transición pero consiguió salir de allí segunda, con la francesa Emily Harrop liderando con diez segundos de ventaja. En el ascenso, con la gala destacada, España y Suiza marcaban distancias y se distanciaban de Italia y el resto de competidoras.

En el cambio de relevo, la andaluza entregó en cuarta posición el testigo al campeón olímpico Cardona, obligado a remontar. El francés Thibault Anselmet mantenía a Francia al frente, y en el primer ascenso el de Banyoles subía hasta la tercera plaza, en la que posteriormente, tras el descenso, pasó el relevo a Alonso.

Tras ello logró situarse segunda por delante de la suiza en la primera subida, aunque claudicó en la transición para bajar a la últimas de las posiciones de podio, con Italia y Estados Unidos amenazando. Un problema a la hora de poner las pieles en los esquís bajó a España hasta el quinto puesto antes del relevo final.

Así, Cardona salió dispuesto a remontar, y en apenas unos metros consiguió situarse tercero, con muchísima fuerza, con Anselmet y el suizo Jon Kistler cada vez más cerca. Finalmente, garantizó el bronce e hicieron historia para nuestro país.