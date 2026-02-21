Oriol Cardona y Ana Alonso consiguen la medalla de bronce en la final de esquí de montaña de relevos mixto

Oriol Cardona y Ana Alonso han conseguido la octava medalla para España en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. La pareja española ha logrado el bronce en la final de esquí de montaña por equipos con sufrimiento hasta el final, ya que el equipo español ha sido penalizado en el último relevo.

La penalización de tres segundos ha recaído sobre Ana Alonso en el último relevo por pasarse de la línea. Si bien, gracias a la distancia que han sacado a la cuarta pareja, la medalla finalmente se ha quedado en las manos españolas. "Han acabado extenuados", ha relatado el corresponsal de Onda Cero en Milán-Cortina, Mario Gago.

Ambos se han tirado sobre la nieve al cruzar la meta, porque ha sido una final muy competida. Ana Alonso, consciente de su error y de que podría haber supuesto la pérdida de la medalla, se ha puesto a llorar desconsoladamente. Si bien, todo ha terminado con final feliz.

Cardona ha tenido que remontar en la última vuelta para alzarse hasta la tercera posición. Cada uno ha dado dos vueltas completas en la prueba. A los españoles se lo ha puesto muy difícil la pareja suiza, que finalmente ha logrado la medalla de plata. Por su parte, el oro ha ido a parar a la pareja francesa.

Segunda medalla en estos Juegos para cada uno

Ambos deportistas han sido protagonistas en los últimos días de otras alegrías para el combinado español. En concreto, Cardona consiguió el pasado miércoles un triunfo histórico para España, ya que se alzó con la medalla de oro en esta misma modalidad, algo que no pasaba desde hace 54 años, cuando la conquistó Paquito Fernández Ochoca.

Ana Alonso, por su parte, logró la medalla de bronce en la prueba femenina. Una medalla llena de mucho mérito, ya que hace tan solo unos meses había sido operada del ligamento cruzado anterior de la rodilla.