Sesgo de género en el deporte: "Inconscientemente el cerebro nos planta la imagen de un hombre cuando pensamos en un ídolo deportivo"

El deporte femenino en España vive un presente de éxito y, además, construye personajes en los que el día de mañana se reflejarán los deportistas más pequeños. En la sección Dinastía Femenina del programa Radioestadio en Onda Cero, Marina Pons ha querido reflexionar sobre cómo los sesgos, de manera inconsciente, siguen asociando la palabra 'ídolo' a figuras masculinas. Sin embargo, a través del repaso que hace Pons, demuestra que el relato está cambiando gracias a una nueva generación de atletas que rompen barreras.

Más allá de los nombres típicos como Carolina Marín, Almudena Cid, Aitana Bonmatí o Ana Peleteiro que forman parte del grupo de grandes deportistas que hay en España, la sección pone también el foco en todos los "mujerones de los pies a la cabeza", tal como afirma Marina Pons, que hay en el panorama actual.

El reto de las deportistas españolas

El análisis que hace la periodista de Radioestadio destaca los hitos del deporte español y las atletas que acompañan estos éxitos. Desde el ciclismo de Paula Blasi -la primera española en conseguir La Vuelta a España- hasta el atletismo de Blanca Hervás -que fue finalista en 400 metros lisos cuando el atletismo español no tenía a una atleta en una final de esta prueba-. A este mundo de grandes deportistas, Marina Pons añade a Iyana Martín, MVP mundial en baloncesto o a la skater Naia Laso, entre otros. Tal como afirma Pons, estas deportistas componen un grupo de referentes a las que históricamente se les ha negado un espacio en la línea de los ídolos.

El verdadero obstáculo del deporte femenino no está en el talento, sino en un sistema que ha creado la sociedad que, al contrario del deporte masculino que goza de una legitimidad histórica, las mujeres se enfrentan a la presión de demostrar que su disciplina y su esfuerzo merece atención. Es por eso que Marina Pons concluye: "No es que las mujeres no encajemos dentro del deporte, es que el deporte nunca fue diseñado ni pensando en nosotras".