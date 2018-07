Ruth Beitia capitana de España en los europeos de Praga

Ruth Beitia, campeona de Europa de altura y mejor atleta española los tres últimos años, y Ángel David Rodríguez capitanean una selección española de 32 atletas (23 hombres y 9 mujeres) que competirá en los Europeos en pista cubierta de Praga, del 6 al 8 de marzo.

"El potencial del equipo no es de medalla. No creo que sean muchas. Entre los tres primeros del ranking europeo tenemos tres. El ordenador nos daría un par de medallas, pero es un equipo potente. Un buen equipo de quizá no demasiadas medallas", afirmó el director técnico, Ramón Cid.

El número de atletas supera en seis el que representó a España en los anteriores campeonatos (Gotemburgo 2013), en los que obtuvo cuatro medallas: una de oro (Beitia) y tres de plata.

Ocho atletas españoles figuran entre los ocho mejores del ranking europeo del año en sus respectivas pruebas -el mejor colocado, Pablo Torrijos, segundo en triple- y, por primera vez en la historia, en el equipo español habrá cinco representantes en triple (tres hombres y dos mujeres).

Manuel Olmedo, que se retiró por una contractura en las series de 1.500 de los campeonatos de España, y Eusebio Cáceres, que no compitió en Antequera por precaución, están pendientes de evolución médica.

El alicantino Jorge Ureña, que en los recientes campeonatos nacionales de Antequera estuvo a punto de batir el viejo récord de España de Antonio Peñalver en heptatlon con 6.051 puntos.