Los médicos confirman las malas noticias para Ilia Topuria: no podrá pelear más en 2026

Malas noticias para Ilia Topuria. Después de su dolorosa derrota el pasado domingo en el UFC Freedom 250 ante Justin Gaethje, el peleador hispanogeorgiano no podrá regresar al octágono de la UFC pasados seis meses, lo que implica que el excampeón no podrá subirse de nuevo a la jaula hasta 2027.

La Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate (ABC) ha anunciado que el luchador tendrá que cumplir con un tiempo de inhabilitación de 180 días, la máxima estipulada por el organismo, tras su pelea en Washinghton.

Asimismo, 'El Matador' tendrá que someterse a una evaluación médica por parte de un cirujano maxilofacial y recibir la aprobación médica antes de poder volver al deporte. Ilia, que sufrió la primera derrota en su carrera, acabó con varias lesiones en la cara.

Estas son las lesiones de Ilia Topuria tras perder en la Casa Blanca

Es una de las imágenes más comentadas de la semana. Ilia Topuria cosechó su primera derrota como profesional (17-1) tras caer ante el estadounidense Justin Gaethje. El árbitro de la contienda y su hermano, Aleksandre Topuria, decidieron finalizar la pelea ante la cantidad de daño que reflejaba el hispanogeorgiano en su rostro.

Nada más acabar el combate, Ilia tuvo que acudir al hospital de manera urgente puesto que su cara había quedado gravemente dañada. Tras realizar las pruebas pertinentes, los médicos determinaron que el luchador había sufrido dos fracturas en ambos huesos orbitales, lo que ya invitaba a pensar en un largo tiempo de inactividad.

No obstante, la buena noticia es que Ilia Topuria no necesitará pasar por quirófano para comenzar con su proceso de recuperación, algo que reduce el tiempo de baja posible.

Ilia Topuria negándose a detener la pelea | Getty

El objetivo de Topuria: regresar por el cinturón

A pesar de que el hispanogeorgiano estará un tiempo inactivo, su objetivo lo tiene claro. Tal y como ha confirmado en sus redes sociales, Topuria ha quiere la revancha con Justin Gaethje. "Me curaré. Voy a descansar. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y confía en mí... Esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha", escribía en redes tras la derrota.

El ex campeón ya ha confesado que su deseo es volver a pelear contra el estadounidense, pero esta vez, en España, la que considera su casa. Tras caer en los jardines de la Casa Blanca, Ilia quiere recuperar el cinturón frente a su público.