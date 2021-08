Tom Daley, el campeón olímpico que teje por una buena causa

El campeón olímpico Tom Daley se viralizó en redes sociales el pasado domingo como consecuencia de la imagen que le captó tejiendo en el Centro Acuático de Tokio durante la final femenina de 3 metros, competición a la que acudió como espectador.

"Ahí está Tom Daley, sacó las agujas de tejer", expresó Katherine Downes, comentarista de la BBC, durante la cobertura en directo del evento deportivo. En el plano aparecía el atleta británico de veintisiete años, vestido con el chándal del equipo de Gran Bretaña, portando la mascarilla quirúrgica obligatoria y tejiendo una pieza de lana púrpura.

En seguida, esta imagen se trasladó a las redes sociales donde se comenzó a especular sobre el tipo de prenda que el deportista estaba tejiendo. Aparentaba ser un gorro de lana púrpura que incluía un ribete de color crema y que, tal vez, podía haber sido confeccionado para su hijo pequeño, Robbie. El redactor de El Transistor Raúl Granado se sumaba a las opiniones de las redes con este Tweet.

Tom Daley, un activista nato

El olímpico -que también es youtube e influencer- ya se convirtió en viral el pasado 26 de julio por sus declaraciones después de la victoria en salto sincronizado en plataforma de 10 metros el, un triunfo sorpresivo que terminó con la hegemonía china. "Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Me siento empoderado porque cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada por ser quien yo era", sentenció en su momento. Y lo cierto es que Daley es uno de los estandartes del movimiento LGTBIQ+ dentro del deporte, desde que en diciembre de 2013 reconociera abiertamente su homosexualidad.

Apenas una semana después, el clavadista continua con su activismo en pro de las nuevas masculinidades y no oculta su afición. Además, existe una buena causa tras este peculiar pasatiempo al que también recurre para canalizar el estrés de la competición, tal y como él mismo confirma en sus redes sociales. Daley se aficionó a hacer punto para gestionar la presión de las competiciones y, en septiembre de 2020 fundó Made with love by Tom Daley, una firma que le permite financiar investigaciones contra los tumores cerebrales, causa del fallecimiento de su padre en 2019. Tom comparte todas sus creaciones a través de una cuenta específica de Instagram: @madewithlovebytomdaley. Allí es posible observar la gran destreza que el atleta británico tiene con las agujas.

Sigue la competición

Tom Daley es todo un clásico en el equipo olímpico británico, con el que compite desde su debut a los 14 años en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. El pasado 26 de julio logró la medalla de oro en salto sincronizado en plataforma de 10 metros y aspira a lo mismo en la prueba individual de la misma altura.