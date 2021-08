'Una madre fuerte' visibiliza el gran reto de las deportistas en Tokio que acaban de ser madres

Deportistas de élite y madres. El reto más especial de Tokio 2020, bajo el lema 'One Strong Mother' (Una madre fuerte), varias deportistas de primer nivel que participan en los JJOO de Tokio han querido visibilizar la dificultad que tienen para compaginar el ser madres con continuar sus carreras profesionales

La velocista Allyson Felix, seis veces medalla de oro en Juegos asegura que "ser madre de Cammy es el trabajo más importante que tengo. Es mi mayor logro y algo increíble. También es un reto enorme que estoy descubriendo y cómo compaginar ambos"

Shelly Ann Fraser Pryce, dos veces campeona olímpica confiesa que "tener a mi hijo me ha rejuvenecido mental, espiritualmente y emocionalmente. Ahora en la pista lo veo todo de una forma diferente, no pasa nada lo que suceda en la pista porque tengo una gran medalla de oro esperándome en casa". Y lanza un importante mensaje: "Ser madre no tiene que ser un impedimento para que sigamos consiguiendo nuestras metas deportivas"

La futbolista Alex Morgan, una de las mejores jugadoras de EEUU, ha sido madre lo que le ha cambiado la vida por completo, también en su faceta deportiva: "Mi vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora en los huecos que me quedan entre entrenamientos y partidos no es lo de voy a descansar, ver TV o dormir. Es voy a aprovechar con Charlie todo lo que pueda, ella es mi plan y eso me encanta. Pero es algo muy... Sí, está claro que es diferente"

Entre este movimiento está la española Ona Carbonell que cuenta las dificultades para volver a competir tras dar a luz: "Después del parto mi cuerpo cambió, es una tarea complicada. No duermo, no descanso como antes. Antes llegaba, veía una serie, dormía... Ahora tengo siete kilos en mis brazos, dando teta, despertándome por la noche y es algo complicado". Se muestra muy satisfecha de visibilizar este problema: "Una cosa bonita de volver tras ser madre es visibilizar que hay un problema muy grande. Hay que seguir trabajano"

Gwen Jorgensen, campeona olímpica de triatlón relata su experiencia: "La vuelta tras dar a luz a Stanley fue muy difícil, más de lo que pensaba. Pero también es raro porque como madre se te olvida todo lo malo. Cada vez vemos más madres compaginarlo con el deporte y no tener que escoger entre tu carrera o familia"

Ona Carbonell celebra el cumpleaños de su hijo a miles de kilómetros

"Tu primer añito … ¡Qué maravillosa es la vida! Hace un año estaba en una sala de partos y ahora estoy en mis terceros JJOO en Tokyo. Estamos separados pero te tengo presente en todo momento, y hoy soplamos juntos a pesar de la distancia", posteaba la nadadora española en sus redes sociales. Ona ya manifestó antes de los JJOO sus críticas a la organización por hacer elegir a las deportistas entre cuidar a sus hijos o competir, ya que no les permitieron acudir a la cita con sus pequeños. En su habitación en la villa, tiene la foto de todas las integrantes de este One Strong Mother