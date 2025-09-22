España regresa con tres medallas y una histórica María Pérez

España concluyó los Mundiales de Tokio con tres medallas, situada en la quinta plaza de la clasificación por países del medallero y décima en la tabla de puestos de finalistas con catorce, la segunda mejor cosecha de la historia, superando a París 2003 (13), y a solo tres del récord, los 17 de Edmonton 2001, donde también se sumaron tres preseas. La protagonista más destacada, sin duda, fue la de María Pérez. Su gran actuación la convirtió en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023, y además igualó con su gesta al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000), que también ganaron dos oros consecutivos en Mundiales.

Aparte de las medallas de los marchadores María Pérez y Paul McGrath, también lograron puestos de finalistas Quique Llopis (4º en 110 vallas), Mohamed Attaoui (5º en 800), el relevo 4x100 femenino (5º), Raquel González (6ª en 35 km marcha), Daniel Chamosa (6º en 35 km marcha), Cristina Montesinos (7ª en 35 km marcha), Antía Chamosa (7ª en 20 km marcha), Marta García (7ª en 5.000), Adrián Ben (8º en 1.500), Lester Lescay (8º en longitud) y Diego García Carrera (8º en 20 km marcha). Además, hay que sumar cuatro novenos puestos, entre ellos el de la soriana Marta Pérez, que, hace cuatro años, en los Juegos Olímpicos de Tokio, también finalizó novena la final de los 1.500 metros, repitiendo su idilio con la ciudad japonesa.

Las malas noticias llegaron en forma de lesiones. Primero con la saltadora Fátima Diame, que el día previo al inicio de los Mundiales anunció su baja de los campeonatos, y después con el burgalés Dani Arce, que sufrió una rotura en la muñeca derecha tras una caída en la primera carrera de los 3.000 obstáculos, y el triplista Jordan Díaz, que, al comienzo de su competición, sintió un dolor en el cuádriceps derecho. El relevo 4x100 femenino, formado por Esperança Cladera, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, firmó un quinto puesto en la final con un tiempo de 42.46, cuarta mejor marca española de todos los tiempos, a 0.36 del récord nacional, solo cuatro meses después de la plata en los Mundiales de relevos y refrendando que la apuesta por parte de la federación con el Plan Nacional está dando resultados.

María Pérez, una de las estrellas del Mundial

La marchadora española María Pérez, que revalidó en Tokio los títulos de campeona del mundo de los 20 y 35 kilómetros que ya conquistó hace dos años en Budapest, reconoció a su llegada a España que le da "un poco de vértigo" si piensa en la gesta que protagonizó en la capital japonesa. "Me da un poco de vértigo si pienso en lo que he hecho. Llevo unos cuantos años a full y este año tenía un reto muy importante como era hacer el 20 y el 35, porque era la última vez que se iban a hacer ya que en noviembre empiezan las nuevas distancias, así que estaba con muchas ganas y la verdad es que ha salido mejor de lo que esperaba", señaló Pérez a su llegada al aeropuerto de Barajas.

Dos medallas de oro que permiten a la marchadora granadina emular a leyendas del atletismo como el jamaicano Usain Bolt, el estadounidense Carl Lewis o el británico Mo Farah y repetir el doblete en dos ediciones consecutivas de la cita mundialista "Te pone de los nervios, porque al final son nombres que son referentes del deporte en general y estar ahí con ellos. Como he dicho en el avión siempre tiene que haber un hombre y una mujer y yo he tenido la suerte de ser la primera", indicó la marchadora.

En este sentido, María Pérez, recalcó que las dos medallas logradas en Tokio le "saben a gloria", porque acabó, como ella misma explicó, bastante tocada tras concluir de los 35 kilómetros. "Es verdad que me visteis muy entera en el 35, pero acabé bastante tocada. Se notó mucho la humedad y la verdad es que las dos medallas me saben a gloria, porque nunca esperas repetir". afirmó Pérez. Éxitos que la marchadora española, doble medallista en los Juegos Olímpicos de París, espera poder repetir dentro de tres años en los Juegos de Los Ángeles, pero antes confía en volver a brillar en los Europeos que se disputarán el próximo verano en Birmingham (Reino Unido). "El objetivo principal son los Juegos de Los Ángeles, pero el año que viene tenemos Europeos en Birmingham en la nueva distancia la media maratón y espero estar", concluyó la atleta española.