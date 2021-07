Así han desfilado Saúl Craviotto, Mireia Belmonte y la delegación española en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio

Una de las más deslucidas ceremonias de inauguración ha tenido lugar en el estadio olímpico de Japón. Ya están en marcha los JJOO de Tokio 2020 en 2021. Eso explica mucho.

Ha sido raro. Una fiesta convertida en algo medio clandestino. Pero era lo que tocaba. Las mascarillas y la distancia de seguridad han sido las protagonistas de un desfile de casi 10.000 deportistas que han visto un millar de privilegiados desde la grada.

España, una de las delegaciones más animadas

España ha desfilado en el lugar 88. El criterio empleado ha sido la pronunciación en el idioma japonés, con alguna excepción ya que Grecia fue la primera en desfilar por ser los creadores del espíritu olímpico. Tras ellos el equipo de refugiados y en las tres últimas posiciones, Francia por París 2024, EEUU por Los Ángeles 2028 y Japón como anfitriona.

Los abanderados españoles no podían ocultar su sonrisa pese a la mascarilla. Especialmente Mireia Belmonte que saludaba al público presente junto a un Saúl Craviotto que declaró que ese momento iba a ser la cima de su carrera. La gran novedad era tener dos abanderados. No todos los países lo cumplieron ya que Etiopía, Emiratos, Libia u Omán han desfilado solo con un hombre como abanderado. Sin embargo, otros países como Catar, Siria, Arabia Saudí o Sudán sí han compartido bandera con un hombre y una mujer.

Argentina fue la delegación más animada y la primera que se saltó el protocolo al animarse a botar todos juntos. Italia ha llamado la atención por su vestimenta y Tonga por su abanderado, ya conocido porque es el mismo que en Londres 2012 y en Río 2016.

Uno de los momentos más espectaculares ha sido cuando cerca de 2000 drones han sobrevolado el estadio olímpico de Tokio formando una esfera de la tierra. La imagen ha sido realmente hermosa.

Además de los deportistas, España ha tenido otra representación en la ceremonia. Cinco artistas han interpretado el Imagine de John Lennon. Cada uno de los artistas representaba a un continente y el encargado de Europa ha sido Alejandro Sanz.

Un "sueño hecho realidad" para Saúl Craviotto

Tras la ceremonia, Saúl Craviotto pasaba por Julia en la Onda y no ocultaba su emoción: "Estamos muy contentos y felices ha sido un sueño hecho realidad. Ha sido un año complicado y bastante largo. A partir de mañana vamos a dejarnos la piel y a tratar de traer alegrías al país que nos las merecemos"

Un Saúl que ha llegado con mucha antelación por esta ceremonia: "Yo compito el cuatro de agosto. Me ha venido bien venir pronto para poder aclimatarme. Hay 34 grados pero la humedad es brutal, mucho agobio. Para mí ha sido un orgullo estar en esta foto de igualdad y compartir una bandera con una pedazo de deportista como Mireia Belmonte"

"He tirado besos al aire y no sé si ha salido en la imagen pero uno de esos era para mi mujer", señala entre risas y confiesa que tiene claro su objetivo: "He venido a por medalla, esa es la realidad. Pero igual que alemanes, rusos.. Hay que pelearla"

El encendido del pebetero

La gran incógnita era saber quién iba a ser el encargado de encender el pebetero. La duda se resolvió cuando en el último testigo de la antorcha lo recibía la tenista Naomi Osaka. La número uno del mundo, visiblemente emocionada acercaba la llama a una estructura que simulaba el Monte Fuji de Japón. A su llegada se abrían unas escaleras y tras alzarse hasta el último peldaño la nipona simbolizaba con el encendido de la llama el inicio de estos Juegos Olímpicos tan especiales.