La UEFA presenta a Philippe Diallo como candidato para disputar a Infantino la presidencia de la FIFA

La UEFA mueve ficha contra Gianni Infantino. Las federaciones europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA han acordado este lunes respaldar por unanimidad la candidatura de Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, para disputar al actual mandatario la presidencia del organismo internacional en las elecciones de marzo de 2027.

La decisión se ha adoptado durante una reunión presidida por Aleksander Ceferin, máximo responsable de la UEFA, y supone un nuevo paso en el enfrentamiento entre el fútbol europeo e Infantino, que preside la FIFA desde febrero de 2016.

Diallo ha aceptado la propuesta y su candidatura deberá ser ratificada este martes por el Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol. El respaldo europeo llega además en vísperas del cierre del plazo de presentación de candidaturas, previsto para este miércoles 18 de noviembre.

El comunicado de la UEFA va más allá del anuncio de un candidato alternativo. Las federaciones expresan su profunda preocupación por el rumbo que está tomando la FIFA y reclaman recuperar la unidad y la confianza dentro del fútbol mundial, así como garantizar una gestión transparente y una mayor colaboración con las confederaciones y federaciones nacionales.

Una crisis que se ha agravado en los últimos meses

La candidatura de Diallo llega después de varios episodios que han deteriorado las relaciones entre Infantino y buena parte de los dirigentes del fútbol europeo.

Uno de los principales desencuentros se produjo a raíz del proyecto FIFA Forward Enterprise, una iniciativa impulsada por el presidente de la FIFA que contemplaba la entrada de capital privado en una nueva estructura comercial vinculada al organismo internacional.

El proyecto, que incluía posibles conexiones empresariales con el entorno de Donald Trump, provocó un profundo malestar entre distintas confederaciones y federaciones nacionales, que cuestionaron la falta de transparencia y de consultas previas.

La iniciativa terminó siendo retirada el pasado 1 de agosto, pero dejó importantes consecuencias políticas. Representantes del fútbol europeo, asiático y de la Concacaf cuestionaron la actuación de Infantino por haber impulsado el proyecto sin el consenso de los principales organismos del fútbol internacional.

A esta crisis se sumaron las polémicas protagonizadas por el presidente de la FIFA durante el Mundial de 2026 y su estrecha relación con Donald Trump.

Especialmente controvertido fue el caso del internacional estadounidense Folarin Balogun, cuya sanción tras una expulsión fue anulada después de una intervención del presidente de Estados Unidos ante la FIFA.

El episodio alimentó las críticas por la posible injerencia política en decisiones deportivas. El propio Diallo denunció públicamente en septiembre estas actuaciones y cuestionó la gestión de Infantino, al considerar que estaba perjudicando la imagen y la unidad del fútbol mundial.

Philippe Diallo, 63 años y una larga trayectoria en el fútbol francés

Philippe Diallo nació el 2 de agosto de 1963 en Saint-Nazaire, Francia, y tiene 63 años. Licenciado en Derecho y formado también en Sciences Po París, cuenta con más de tres décadas de experiencia en la gestión del fútbol profesional.

Antes de acceder a la presidencia de la Federación Francesa, dirigió durante casi treinta años la organización que representa a los clubes profesionales franceses, entre 1992 y 2021. También formó parte de la dirección de la Liga de Fútbol Profesional de su país y participó en los órganos de resolución de disputas de la FIFA.

En 2023 asumió la presidencia de la Federación Francesa tras la salida de Noël Le Graët. Primero lo hizo de manera interina y posteriormente fue elegido presidente en junio de ese año. En diciembre de 2024 consiguió la reelección para un mandato de cuatro años. Desde abril de 2023 forma parte también del Comité Ejecutivo de la UEFA.

Su experiencia en las instituciones deportivas y su conocimiento de los organismos internacionales han convertido al dirigente francés en la alternativa elegida por los representantes europeos para tratar de poner fin a la etapa de Infantino.

Infantino conserva el respaldo de otras confederaciones

Pese al enfrentamiento con la UEFA, Gianni Infantino mantiene importantes apoyos en el fútbol internacional. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, que agrupa a las diez federaciones nacionales de Sudamérica, ha expresado su respaldo a la continuidad del actual presidente. También la Confederación Africana de Fútbol ha manifestado su apoyo a Infantino, mientras que el mandatario cuenta con respaldos en otras regiones del mundo.

La candidatura de Diallo abre así una disputa institucional que trasciende el ámbito europeo. El dirigente francés necesitará ampliar sus apoyos a otras confederaciones para construir una alternativa capaz de competir con el actual presidente.

Elecciones en Rabat con la final del Mundial de 2030 en el horizonte

La elección del próximo presidente de la FIFA tendrá lugar el 18 de marzo de 2027 en Rabat (Marruecos), durante el 77.º Congreso del organismo internacional. Las 211 federaciones nacionales están llamadas a elegir al dirigente que estará al frente del fútbol mundial durante los siguientes cuatro años, hasta 2031.

La cita también se sigue con especial atención desde España por sus posibles repercusiones en la organización del Mundial de 2030. La estrecha relación entre Gianni Infantino y Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, añade un elemento de preocupación a la pugna entre España y Marruecos por albergar la final del campeonato.

Marruecos aspira a organizarla en el futuro Gran Estadio Hassan II, cerca de Casablanca, mientras que España defiende que el partido decisivo se dispute en territorio español, con el Santiago Bernabéu y el Camp Nou entre sus principales opciones.

El presidente de la Federación Española, Rafael Louzán, insistió recientemente en que la celebración de la final en España es «innegociable». La FIFA, por su parte, mantiene que todavía no existe una decisión sobre la sede.

En este escenario, el resultado de las elecciones presidenciales adquiere una relevancia añadida para el fútbol español, aunque no hay pruebas de que el respaldo político de Infantino a Marruecos determine la adjudicación de la final.

La apuesta europea por Philippe Diallo supone, en cualquier caso, el desafío institucional más importante al que se enfrenta Infantino en los últimos años y abre una nueva etapa en la lucha por el control del fútbol mundial.